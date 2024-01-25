Скільки грошей українські біженці витрачають на житло у Чехії: дослідження

Станом на зараз у країні перебувають майже 380 тис українських біженців

Чверті біженців не вистачає доходів на покриття щоденних витрат

Половині українських біженців у Чехії доводиться віддавати за житло понад 30% своїх доходів. Водночас чверті працевлаштованих біженців не вистачає грошей, щоб покривати щоденні витрати, йдеться у результатах дослідження празького відділення Міжнародної організації з міграції (МОМ).

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В середньому родина втікачів від війни віддає 17200 чеських крон (28,3 тис. грн) на місяць за оренду квартири, а за кімнату в гуртожитку – 8 300 чеських крон (13,6 тис. грн). Найбільша вартість орендованого житла складала 38 тисяч чеських крон (62,6 тис. грн), найменша – 5 тисяч чеських крон (8237 грн). За кімнату респонденти платили максимум 24 тисячі крон (39,5 грн), а найменше – 1000 крон (1647 грн).

Три чверті опитаних оплачували житло самостійно. В орендованих квартирах жили загалом 56% респондентів, решта біженців – у гуртожитках чи готелях. Під час пошуку житла біженці стикалися з такими проблемами: нестача квартир для оренди, відсутність коштів на оренду та заставу, неодноразові відмови власників житла.

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Серед тих, хто має роботу, грошей бракує четвертій частині опитаних – через це нерідко біженці працюють понаднормово або без договору. Найбільше проблем з грошима у людей старше 65 років (87% опитаних), двох третин жінок з маленькими дітьми та половини студентів.

Українські біженці не можуть претендувати на субсидію на житло, лише на гуманітарну допомогу – її отримують лише сім'ї з доходом нижче прожиткового мінімуму та встановленими витратами на житло. Доступ до чеської системи соціальної допомоги українцям можуть відкрити наступного року після її цифровізації та реформи пільг.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, станом на 21 січня 2024 року у країні перебували приблизно 379 400 українців зі статусом тимчасового захисту.

Нагадаємо, уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 2024 та наступні роки. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією. У тому числі має бути підготовлена ​​процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають.

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До слова, у Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Lex Ukrajina, серед яких збільшення виплат на житло. Так, якщо житло зареєстровано, то на одну людину виплата складатиме 6 тис. крон (10 тис грн), а якщо не зареєстровано – 4,8 тис крон (приблизно 8 тис. грн).

Як раніше повідомлялося, українцям, які знайшли собі тимчасовий притулок у Чехії, не треба витрачати багато часу на пошуки роботи. У цій країні є немало вакансій, на які залюбки беруть наших співвітчизників. Стало відомо, яку роботу в Чехії можна знайти українцям, не вдаючись до довгих пошуків.