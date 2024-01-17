Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн: невтішна інфографіка

Виплати на рівні середньої пенсії отримують лише третина українців

Понад 50% українських пенсіонерів отримують виплати менші за 4 тис грн. Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тис грн, зменшилася з 39% до 30% за минулий рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3 до 4 тис грн: з 23% до 21%. В той самий час зросла кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4 тис грн.

Більше половини пенсіонерів (51%) отримують виплати менші за 4 тис грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії. На початок 2024 року середня пенсія в Україні становить 5385,25 грн – за рік вона зросла на 16,5%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Пенсійного фонду, у 2024 році в Україні проживають 10 516 537 пенсіонерів, що на 1,6% або ж на 171 384 особи менше, ніж торік. Загалом за два роки повномасштабної війни пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020−2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня 2024 року зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.