«Мене врятували протези». Військовий розповів про пережитий теракт на Закарпатті

Колишній військовий вперше був присутнім на сесії сільради

15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат Сергій Батрин підірвав гранати – внаслідок вибухів постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Серед них і ексвійськовий Василь Штефко, який в інтерв’ю Укрінформу розповів, що його врятували протези.

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«Мене врятували протези, насправді, жінка потім з них виймала уламки. Один протез дуже пошкоджений, інший менше. Їх доведеться міняти, але то ще довга справа, тому що маю уламкове поранення ніг, пошкоджені м'які тканини», – розповів колишній військовий.

Штефко додав, що перші дві гранати полетіли йому під ноги, а усього їх було п'ять. Перші Сергій Батрин кинув направо від себе, якраз у бік ексвійськового, який сидів у першому ряду.

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«Це все відбулося протягом кількох секунд. Він зайшов, витяг їх із кишень і кинув. Я пам'ятаю, що встиг лише сказати: «Прости, Боже», – а далі вже був на землі. Потім – лікарня», – розповів ексвійськовий.

Василь Штефко розповів, що він з Кушниці, то був депутатом від свого села. Він додав, що вперше був на сесії – нещодавно його звільнили зі служби за станом здоров’я, тож чоловік вирішив допомагати своїй громаді.

Унаслідок підриву гранат у будівлі сільради у Керецьках на Закарпатті в лікарні досі перебувають два десятки осіб. Троє осіб досі перебувають в стабільно важкому стані. Серед них і підривник.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення.

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Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин прийшов до тями у лікарні після підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Наразі його допитує поліція, палату охороняють.