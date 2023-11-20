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Нардепи пропонують встановити в Україні Міжнародний день чоловіків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепи пропонують встановити в Україні Міжнародний день чоловіків
Міжнародний чоловічий день є офіційним святом у понад 80 країнах світу, включаючи США, Канаду, Великобританію, Францію та Німеччину
фото з відкритих джерел

Ініціаторами проєкту постанови стали Марія Мезенцева та Олександр Мережко від «Слуги народу», а також Ярослав Юрчишин від «Голосу»

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні Міжнародного чоловічого дня. Якщо його приймуть – в Україні Міжнародний чоловічий день буде відзначатися щорічно 19 листопада. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Ініціаторами проєкту постанови за номером 10270 виступають народні депутати від різних політичних фракцій. Так пропозицію встановити нове свято висловили Марія Мезенцева та Олександр Мережко від «Слуги народу», а також Ярослав Юрчишин від «Голосу».

Мета проєкту – привернути увагу до важливості ролі чоловіків у суспільстві та відзначити їхні досягнення. Цей день є офіційним святом у понад 80 країнах світу, включаючи США, Канаду, Великобританію, Францію та Німеччину.

«Однією з основних принципів сучасного правозабезпечення є принцип гендерної рівності. В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують Міжнародний жіночий день і День прав людини. Проте, для забезпечення повноцінної рівності статей, важливо встановити і Міжнародний чоловічий день, що визначається національним законодавством. Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності. Воно показує, що суспільство визнає важливість прав та проблем чоловіків, а також їхній внесок у суспільство. Це може стимулювати позитивні зміни в уявленнях про стать і взаємини між статями», – йдеться в пояснювальній записці.

Вперше Міжнародний чоловічий день був відзначений у 1996 році в Мальті, а потім отримав велику популярність у Тринідаді і Тобаго. У 1999 році доктор Джером Тілуксінгх з Університету Вест-Індії виступив з ініціативою створити це свято, щоб підкреслити важливість ролі чоловіків у суспільстві.

Доктор Тілуксінгх вибрав для свята 19 листопада, день народження свого батька. Міжнародний чоловічий день швидко отримав визнання світової спільноти й з того часу відзначається в більш ніж 80 країнах.

Нагадаємо, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо встановлення святкового дня – День подяки. 

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Теги: свято партія Голос партія Слуга народу депутат

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