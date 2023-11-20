Нардепи пропонують встановити в Україні Міжнародний день чоловіків

Ініціаторами проєкту постанови стали Марія Мезенцева та Олександр Мережко від «Слуги народу», а також Ярослав Юрчишин від «Голосу»

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні Міжнародного чоловічого дня. Якщо його приймуть – в Україні Міжнародний чоловічий день буде відзначатися щорічно 19 листопада. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Ініціаторами проєкту постанови за номером 10270 виступають народні депутати від різних політичних фракцій. Так пропозицію встановити нове свято висловили Марія Мезенцева та Олександр Мережко від «Слуги народу», а також Ярослав Юрчишин від «Голосу».

Мета проєкту – привернути увагу до важливості ролі чоловіків у суспільстві та відзначити їхні досягнення. Цей день є офіційним святом у понад 80 країнах світу, включаючи США, Канаду, Великобританію, Францію та Німеччину.

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«Однією з основних принципів сучасного правозабезпечення є принцип гендерної рівності. В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують Міжнародний жіночий день і День прав людини. Проте, для забезпечення повноцінної рівності статей, важливо встановити і Міжнародний чоловічий день, що визначається національним законодавством. Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності. Воно показує, що суспільство визнає важливість прав та проблем чоловіків, а також їхній внесок у суспільство. Це може стимулювати позитивні зміни в уявленнях про стать і взаємини між статями», – йдеться в пояснювальній записці.

Вперше Міжнародний чоловічий день був відзначений у 1996 році в Мальті, а потім отримав велику популярність у Тринідаді і Тобаго. У 1999 році доктор Джером Тілуксінгх з Університету Вест-Індії виступив з ініціативою створити це свято, щоб підкреслити важливість ролі чоловіків у суспільстві.

Доктор Тілуксінгх вибрав для свята 19 листопада, день народження свого батька. Міжнародний чоловічий день швидко отримав визнання світової спільноти й з того часу відзначається в більш ніж 80 країнах.

Нагадаємо, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо встановлення святкового дня – День подяки.