Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень на користь держави і Запоріжжя

Принципова позиція Метінвесту – максимально та всебічно підтримувати Україну у цей складний для всіх нас час

Згідно з законом, підприємства Запорізького району могли скористатися пільгами та не сплачувати частину податкових нарахувань

«Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив», Запорізький ливарно-механічний завод та спільне підприємство «Запоріжсталь» відмовились від податкових пільг, які були передбачені для підприємств у воєнний стан. Сума відрахувань, які додатково сплатили запорізькі металурги Метінвесту до державного бюджету, перевищує 350 млн гривень – з них понад 200 млн гривень отримали місцеві бюджети.

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Згідно з законом, підприємства Запорізького району могли скористатися пільгами та не сплачувати частину податкових нарахувань – зокрема, податок не землю, на нерухомість та екологічний податок – за період з березня по грудень 2022 року. Якщо бізнес перерахував ці платежі за означений період до бюджетів у повному обсязі, підприємство має право скорегувати суму нарахувань та вважати їх платежами, внесеними до держскарбниці авансово.

«Принципова позиція Метінвесту – максимально та всебічно підтримувати Україну у цей складний для всіх нас час. Наприклад, програми з допомоги захисникам Запоріжжя чи фінансової підтримки запоріжців, які постраждали від обстрілів, було б неможливо виконати без багатомільйонних відрахувань Метінвесту у Запоріжжі. Своїм рішенням ми гарантуємо сьогодні фінансування життєво необхідних статей витрат міста. Ми працюємо на перемогу України та наближаємо її у різні способи, і рішення в умовах воєнного стану утриматися від використання податкових пільг на користь держави та міста – один з них», – наголосив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

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Наскільки вагомим внеском у підтримку міста є таке рішення відповідального бізнесу, розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв: «Якби не було внесено екологічний податок, податки на землю та нерухомість, то місто недоотримало би понад 920 млн гривень. А це дуже велике навантаження на бюджет. Це фактично два місяці повної життєдіяльності міста».

Нагадаємо, у 2022 році попри тимчасову вимушену консервацію потужностей, втрату логістичних шляхів та суттєве скорочення обсягів виробництва, запорізькі підприємства Метінвесту сплатили усі податки в повному обсязі. Загальна сума сплачених за 2022 рік відрахувань та зборів до бюджетів всіх рівнів сягнула 3,4 млрд гривень. З них до місцевих бюджетів запорізькі підприємства Метінвесту – «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс» і Запорізький ливарно-механічний завод – спрямували майже 820 млн гривень.