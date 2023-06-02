Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень на користь держави і Запоріжжя

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень на користь держави і Запоріжжя
Принципова позиція Метінвесту – максимально та всебічно підтримувати Україну у цей складний для всіх нас час
фото: Метінвест

Згідно з законом, підприємства Запорізького району могли скористатися пільгами та не сплачувати частину податкових нарахувань

«Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив», Запорізький ливарно-механічний завод та спільне підприємство «Запоріжсталь» відмовились від податкових пільг, які були передбачені для підприємств у воєнний стан. Сума відрахувань, які додатково сплатили запорізькі металурги Метінвесту до державного бюджету, перевищує 350 млн гривень – з них понад 200 млн гривень отримали місцеві бюджети.

Згідно з законом, підприємства Запорізького району могли скористатися пільгами та не сплачувати частину податкових нарахувань – зокрема, податок не землю, на нерухомість та екологічний податок – за період з березня по грудень 2022 року. Якщо бізнес перерахував ці платежі за означений період до бюджетів у повному обсязі, підприємство має право скорегувати суму нарахувань та вважати їх платежами, внесеними до держскарбниці авансово.

«Принципова позиція Метінвесту – максимально та всебічно підтримувати Україну у цей складний для всіх нас час. Наприклад, програми з допомоги захисникам Запоріжжя чи фінансової підтримки запоріжців, які постраждали від обстрілів, було б неможливо виконати без багатомільйонних відрахувань Метінвесту у Запоріжжі. Своїм рішенням ми гарантуємо сьогодні фінансування життєво необхідних статей витрат міста. Ми працюємо на перемогу України та наближаємо її у різні способи, і рішення в умовах воєнного стану утриматися від використання податкових пільг на користь держави та міста – один з них», – наголосив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Наскільки вагомим внеском у підтримку міста є таке рішення відповідального бізнесу, розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв: «Якби не було внесено екологічний податок, податки на землю та нерухомість, то місто недоотримало би понад 920 млн гривень. А це дуже велике навантаження на бюджет. Це фактично два місяці повної життєдіяльності міста».

Нагадаємо, у 2022 році попри тимчасову вимушену консервацію потужностей, втрату логістичних шляхів та суттєве скорочення обсягів виробництва, запорізькі підприємства Метінвесту сплатили усі податки в повному обсязі. Загальна сума сплачених за 2022 рік відрахувань та зборів до бюджетів всіх рівнів сягнула 3,4 млрд гривень. З них до місцевих бюджетів запорізькі підприємства Метінвесту – «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс» і Запорізький ливарно-механічний завод – спрямували майже 820 млн гривень.

Теги: Запоріжжя податки бюджет завод

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень на користь держави і Запоріжжя
Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень на користь держави і Запоріжжя
«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство
«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство
Київщину та столицю найближчим часом накриє гроза
Київщину та столицю найближчим часом накриє гроза
Порошенко привіз десантникам на Донеччину тягач Foden та мобільний шиномонтаж
Порошенко привіз десантникам на Донеччину тягач Foden та мобільний шиномонтаж
Тимошенко засвітилася на концерті українського шансоньє (відео)
Тимошенко засвітилася на концерті українського шансоньє (відео)
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Євгенія Осієвського
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Євгенія Осієвського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
41K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
21K
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
18K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
9500
Трійця-2023: коли святкувати, традиції та заборони
7619
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту