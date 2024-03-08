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МАГАТЕ вимагає повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
МАГАТЕ вимагає повернути Запорізьку АЕС під контроль України
Розроблений Україною проєкт резолюції був підтриманий більшістю голосів
фото: Міністерство енергетики України

Ухвалено резолюцію з вимогою до Росії вийти із Запорізької АЕС

Рада директорів МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, яка вимагає Росію залишити Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

В ухваленому документі також висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

«РФ відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС», – зазначив очільник української делегації міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Росії, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції.

До слова, біля окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі минулого тижня було чути вибухи та стрілянину.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ Герман Галущенко Міненерго

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