Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Глава Міненерго пояснив, як наймасованіша атака РФ вплине на тарифи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Міненерго пояснив, як наймасованіша атака РФ вплине на тарифи
Наразі рішень про зміну тарифів на електроенергію для населення немає
фото з відкритих джерел

Як зазначив міністр, підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році допомогло українській енергетиці відновитися

Наразі рішень щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії немає. Уряд ухвалюватиме їх після фіксації наслідків масованої атаки РФ на об'єкти енергетики. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу після зустрічі з віцепрем'єром, міністром енергетики Швеції Еббою Буш, повідомляє «Енергореформа».

«Наразі ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі – подивимося», – сказав Галущенко.

Посадовець також зазначив, що наразі немає рішень про зміну покладання спеціальних зобов’язань, а також тарифів на електроенергію для населення.

Раніше оператор ДніпроГЕС «Укргідроенерго» заявив, що після пошкодження станції компенсація їм тарифів для населення опинилася під загрозою.

«Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про покладання спеціальних зобов’язань або експорт електроенергії. Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення з усіх питань, про які ви говорите», – пояснив він.

Водночас міністр звернув увагу, що, зокрема, підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році (з 1 червня – до 2,64 грн/кВт-год – ЕР) допомогло енергетиці відновитися.

«Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили. Але, на жаль, знову масовані удари, це вплив на ступінь відновлення. І, на жаль, багато пошкоджень саме тих станцій, які були максимально відновлені», – зазначив Галущенко.

Відповідаючи на запитання, чи можлива державна допомога енергооб'єктам на відновлення, оскільки на ДніпроГЕС втрачено приблизно 1000 МВт балансувальної потужності й великі втрати на ТЕС, міністр зазначив: «Щоб зрозуміти швидкість відновлення і питання грошей, потрібно зараз верифікувати збитки. Не розуміємо, про які суми йдеться. Треба все звести, тоді побачимо, які в компаній ресурси на те, щоб відновити, і які це будуть терміни».

Водночас очільник Міненерго додав, що доцільно було б збільшити дозволену потужність перерізу для імпорту електроенергії з Європи.

«Ще вчора ми просили підвищити потужність на експорт. Тепер знову повертаємося до питання імпорту. 1,7 ГВт – це не маленький показник, але потрібно більше. Я прошу завжди по максимуму. Ті ж 2,5 ГВт – це те, щоб нам потрібно», – сказав глава Міненерго.

Нагадаємо, останні російські атаки завдали збитків українській енергосистемі, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро. Ці підрахунки стосуються високовольтного обладнання «Укренерго».

Як повідомлялося, в регіонах, де є суттєві пошкодження чи руйнація енергетичної інфраструктури, питання завершення опалювального сезону вирішуватиметься в кожному конкретному місті окремо.

До слова, російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив генеральний директор Yasno (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко. За його словами, повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час, але якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів.

Теги: електроенергія Герман Галущенко Міненерго обстріл тарифи комуналка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 березня ЗСУ завдали удар по вузлу зв’язку чорноморського флоту РФ
Удар по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ: з'явилися супутникові фото
Сьогодні, 10:15
Ворог заявив, що у стрічці нібито були використані кадри обстрілу Горлівки українськими військовими
Окупанти вигадали фейк про фільм «20 днів у Маріуполі»
23 березня, 23:30
Зеленський подякував всім, хто підтримує Україну, хто воює й працює заради української незалежності
Зеленський: Системи ППО потрібні зараз саме в Україні
21 березня, 22:11
Вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
18 березня, 08:28
У Конотопі прогриміли вибухи: є влучання в інфраструктуру
У Конотопі прогриміли вибухи: є влучання в інфраструктуру
17 березня, 21:20
Наразі продовжується пошук людей під завалами
Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі
15 березня, 19:23
За 2023 рік заборгованість НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% – до 18,4 млрд грн
Влітку проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення – експерт
9 березня, 10:57
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі
Удар балістикою по Миколаївщині, влучання у пекарню Херсонщини: ситуація в регіонах
4 березня, 11:07
Після опівночі загарбники вдарили ракетою по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про наслідки
3 березня, 07:51

Особисті фінанси

Глава Міненерго пояснив, як наймасованіша атака РФ вплине на тарифи
Глава Міненерго пояснив, як наймасованіша атака РФ вплине на тарифи
«Укренерго» повідомило, від чого залежатиме завершення опалювального сезону в Україні
«Укренерго» повідомило, від чого залежатиме завершення опалювального сезону в Україні
Влада анонсувала новий вид субсидії: хто її отримуватиме
Влада анонсувала новий вид субсидії: хто її отримуватиме
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
Пенсії для переселенців: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця березня
Пенсії для переселенців: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця березня
Уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування
Уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
16K
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
15K
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
8758
Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони
7877
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
6589
Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua