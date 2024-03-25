Глава Міненерго пояснив, як наймасованіша атака РФ вплине на тарифи

Наразі рішень про зміну тарифів на електроенергію для населення немає

Як зазначив міністр, підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році допомогло українській енергетиці відновитися

Наразі рішень щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії немає. Уряд ухвалюватиме їх після фіксації наслідків масованої атаки РФ на об'єкти енергетики. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу після зустрічі з віцепрем'єром, міністром енергетики Швеції Еббою Буш, повідомляє «Енергореформа».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наразі ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі – подивимося», – сказав Галущенко.

Посадовець також зазначив, що наразі немає рішень про зміну покладання спеціальних зобов’язань, а також тарифів на електроенергію для населення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше оператор ДніпроГЕС «Укргідроенерго» заявив, що після пошкодження станції компенсація їм тарифів для населення опинилася під загрозою.

«Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про покладання спеціальних зобов’язань або експорт електроенергії. Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення з усіх питань, про які ви говорите», – пояснив він.

Водночас міністр звернув увагу, що, зокрема, підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році (з 1 червня – до 2,64 грн/кВт-год – ЕР) допомогло енергетиці відновитися.

«Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили. Але, на жаль, знову масовані удари, це вплив на ступінь відновлення. І, на жаль, багато пошкоджень саме тих станцій, які були максимально відновлені», – зазначив Галущенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідаючи на запитання, чи можлива державна допомога енергооб'єктам на відновлення, оскільки на ДніпроГЕС втрачено приблизно 1000 МВт балансувальної потужності й великі втрати на ТЕС, міністр зазначив: «Щоб зрозуміти швидкість відновлення і питання грошей, потрібно зараз верифікувати збитки. Не розуміємо, про які суми йдеться. Треба все звести, тоді побачимо, які в компаній ресурси на те, щоб відновити, і які це будуть терміни».

Водночас очільник Міненерго додав, що доцільно було б збільшити дозволену потужність перерізу для імпорту електроенергії з Європи.

«Ще вчора ми просили підвищити потужність на експорт. Тепер знову повертаємося до питання імпорту. 1,7 ГВт – це не маленький показник, але потрібно більше. Я прошу завжди по максимуму. Ті ж 2,5 ГВт – це те, щоб нам потрібно», – сказав глава Міненерго.

Нагадаємо, останні російські атаки завдали збитків українській енергосистемі, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро. Ці підрахунки стосуються високовольтного обладнання «Укренерго».

Як повідомлялося, в регіонах, де є суттєві пошкодження чи руйнація енергетичної інфраструктури, питання завершення опалювального сезону вирішуватиметься в кожному конкретному місті окремо.

До слова, російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив генеральний директор Yasno (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко. За його словами, повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час, але якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів.