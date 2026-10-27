Мін’юст і церкви готують проєкт капеланства у в’язницях

Робоча група визначить установи виконання покарань, у яких священнослужителі розпочнуть духовну опіку над засудженими

В Україні планують випробувати нову модель духовної підтримки людей, які відбувають покарання у в’язницях. Представники церков і Міністерства юстиції України домовилися підготувати пілотний проєкт пенітенціарного капеланства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій.

Як працюватиме капеланство у в’язницях

Питання запровадження пенітенціарного капеланства обговорили під час зустрічі представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій із керівництвом Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України. Учасники розглянули можливість створення окремого інституту духовної опіки для засуджених.

Заступник міністра юстиції Євген Пікалов наголосив на важливості програм, які допомагають людям у місцях несвободи підготуватися до повернення в суспільство. За його словами, відомство започатковує та випробовує корекційні програми для окремих категорій засуджених і людей, узятих під варту. Серед них – неповнолітні та ветерани війни.

Представники релігійних організацій вважають, що духовна підтримка має стати однією зі складових цієї роботи. Вони наголосили на необхідності створення професійного пенітенціарного капеланства за прикладом уже наявних напрямів душпастирської опіки.

«Метою створення професійного пенітенціарного капеланства є надання ув'язненим громадянам духовної опіки на підставі Божого слова та сприяння для подальшого повернення у суспільство», – зазначили у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій.

Хто працюватиме пенітенціарними капеланами

Для підготовки ініціативи учасники зустрічі домовилися створити спільну робочу групу. Вона має визначити установи виконання покарань, які долучаться до експерименту, а також священнослужителів, готових виконувати функції капеланів.

Серед першочергових завдань – визначення кандидатів, які отримають відповідний статус, і місць, де вони розпочнуть служіння.

У Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій наголошують, що майбутній інститут має сприяти духовному та психологічному відновленню засуджених. Водночас конкретні правила відбору капеланів, порядок їхньої роботи та правовий статус у межах пілотного проєкту в наданому повідомленні не деталізовані.

Чим капелан відрізняється від священнослужителя

Священнослужитель – загальна назва представників духовенства, які виконують релігійні обов’язки у своїх громадах. Капелан – це священнослужитель, який здійснює духовну опіку в певному середовищі: війську, медичному закладі або установі виконання покарань.

Капеланська діяльність не обмежується проведенням богослужінь і релігійних обрядів. Вона також передбачає індивідуальні бесіди, підтримку людей у складних життєвих обставинах та допомогу в задоволенні їхніх духовно-релігійних потреб.

Як раніше пояснював військовий капелан Андрій Зелінський в інтерв’ю «Главкому», капелан залишається представником своєї церкви, але водночас виконує професійні функції у визначеному середовищі.

У пенітенціарній системі така модель має забезпечити засудженим доступ до духовної підтримки та сприяти їхній подальшій ресоціалізації – поверненню до повноцінного життя в суспільстві після відбування покарання.

Нагадаємо, в Україні вже діє інститут військового капеланства. Його правові засади визначає Закон України «Про Службу військового капеланства». Документ регулює організацію відповідної служби у військових формуваннях і визначає основні вимоги до військових капеланів. Докладніше про їхній статус читайте в матеріалі «Капелани в законі. Яким статусом держава наділить військових священників».