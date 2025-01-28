Кабмін змінив термін укладання контракту для військових капеланів

Тепер копії мандатів надаватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, а не релігійні організації

Кабмін вніс зміни до Положення про видачу мандата на право здійснення військової капеланської діяльності. Тепер кандидати матимуть шість місяців замість трьох для укладання контракту після отримання мандата. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно з новими правилами, копії мандатів надаватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, а не релігійні організації. При звільненні капеланів військові формування інформуватимуть як цю службу, так і відповідні органи виконавчої влади.

«Ці зміни – не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства.

Нагадаємо, у Збройних силах України служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника. Збройні сили України вітають своїх духовних отців і дякують їм за жертовність і служіння Богу та українському воїнству», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але фактично з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на схід України у 2014 році.