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Головний капелан розвідки розповів, про що молиться Буданов

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Головний капелан розвідки розповів, про що молиться Буданов
Буданов прийшов освятити великодні дари у храм
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов зазвичай відвідує богослужіння разом із дружиною

Головний розвідник України Кирило Буданов – віруюча людина, православний християнин, який відвідує богослужіння, коли має час. Про це у інтерв’ю Яніні Соколовій розповів керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України Костянтин Холодов.

«Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними», – зауважив Холодов.

На зауваження ведучої про те, що було б цікаво дізнатися, про що молиться очільник розвідки, капелан відповів: «Він молиться про перемогу українського народу над ворогами».

Костянтин Холодов
Костянтин Холодов
фото: скріншот із відео

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією.

Також командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді

Раніше у мережі завірусилось фото, на якому, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стоїть у супермаркеті з візком для продуктів.

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Теги: Міноборони капелан Кирило Буданов розвідка

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