Головний капелан розвідки розповів, про що молиться Буданов

Кирило Буданов зазвичай відвідує богослужіння разом із дружиною

Головний розвідник України Кирило Буданов – віруюча людина, православний християнин, який відвідує богослужіння, коли має час. Про це у інтерв’ю Яніні Соколовій розповів керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України Костянтин Холодов.

«Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними», – зауважив Холодов.

На зауваження ведучої про те, що було б цікаво дізнатися, про що молиться очільник розвідки, капелан відповів: «Він молиться про перемогу українського народу над ворогами».

Костянтин Холодов фото: скріншот із відео

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією.

Також командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді.

Раніше у мережі завірусилось фото, на якому, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стоїть у супермаркеті з візком для продуктів.