Головний капелан розвідки розповів, про що молиться Буданов
Кирило Буданов зазвичай відвідує богослужіння разом із дружиною
Головний розвідник України Кирило Буданов – віруюча людина, православний християнин, який відвідує богослужіння, коли має час. Про це у інтерв’ю Яніні Соколовій розповів керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України Костянтин Холодов.
«Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними», – зауважив Холодов.
На зауваження ведучої про те, що було б цікаво дізнатися, про що молиться очільник розвідки, капелан відповів: «Він молиться про перемогу українського народу над ворогами».
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією.
Також командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді.
Раніше у мережі завірусилось фото, на якому, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стоїть у супермаркеті з візком для продуктів.
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