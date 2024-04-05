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Криворізький футбольний клуб визнано критично важливим для функціонування економіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Криворізький футбольний клуб визнано критично важливим для функціонування економіки
«Кривбас» йде на другому рядку в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги
фото з відкритих джерел

Футбольний клуб «Кривбас» став критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення України

Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, згідно з яким футбольний клуб «Кривбас» визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення України в особливий період.

Згідно з чинним законодавством, працівники клубу отримають бронювання від мобілізації.

Зокрема «Кривбас» проводить свої домашні ігри в Кривому Розі, а після 22 турів української Прем'єр-ліги йде на другому рядку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, цього літа відбудуться чотири великі турніри з футболу – чемпіонат Європи серед дорослих, серед команд до 19-ти років, до 17-ти років, а також олімпійський футбольний турнір. Збірні України кваліфікувались до кожного з цих турнірів

Як повідомлялося, база українського футбольного клубу «Дніпро-1» постраждала через російський обстріл.

До слова, російські пропагандисти вигадали фейк про відправку на фронт футболістів збірної України.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації ФК «Кривбас» НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол

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