Криворізький футбольний клуб визнано критично важливим для функціонування економіки
Футбольний клуб «Кривбас» став критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення України
Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, згідно з яким футбольний клуб «Кривбас» визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення України в особливий період.
Згідно з чинним законодавством, працівники клубу отримають бронювання від мобілізації.
Зокрема «Кривбас» проводить свої домашні ігри в Кривому Розі, а після 22 турів української Прем'єр-ліги йде на другому рядку в турнірній таблиці.
Нагадаємо, цього літа відбудуться чотири великі турніри з футболу – чемпіонат Європи серед дорослих, серед команд до 19-ти років, до 17-ти років, а також олімпійський футбольний турнір. Збірні України кваліфікувались до кожного з цих турнірів
Як повідомлялося, база українського футбольного клубу «Дніпро-1» постраждала через російський обстріл.
До слова, російські пропагандисти вигадали фейк про відправку на фронт футболістів збірної України.
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