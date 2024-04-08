Працівників «Пересувного цирку України» заброньовано від мобілізації: рішення Мінкульту

Мінкульт визнав «Пересувний цирк України» критично важливим підприємством

Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, «Пересувний цирк України». Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Якщо ви думали, що вас здивує внесення фірми ОП на яку зливають гроші з каналу «Рада» у перелік «критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення». То ловіть ще новину: такий самий статус дали ДП «Пересувний цирк України», – йдеться у повідомленні депутата.

фото: Ярослав Железняк/Telegram

Железняк припустив, що так могли «таємно назвати частину Уряду та ОП».

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що для працівників телеканалів, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», зберігається бронювання від мобілізації.

Крім того, Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, згідно з яким футбольний клуб «Кривбас» визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення України в особливий період.