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Чому забронювали цирк? Глава Мінкульту відповів хейтерам

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чому забронювали цирк? Глава Мінкульту відповів хейтерам
В.о. міністра культури прокоментував тему бронювання працівників сфери культури та медіа
фото з відкритих джерел

Карандєєв: «Люди критично важливі культурі, а культура та медіа критично важливі державі»

Хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і значення культури в країні, що воює. Про це заявив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи», – зазначив Карандєєв.

За його словами, специфіка роботи цього колективу – це постійні гастролі по всій території України, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

За 2023 рік колектив провів 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За два місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях.

«Обов’язок влади – забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання. Ми бронювали і бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків без яких робота цих закладів неможлива. Це дуже незначна кількість людей», – пояснив в. о. міністра культури та інформаційної політики.

Ростислав Карандєєв додав, що дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб, що менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу. Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і три технічних працівники, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави не відбуваються.

«Мені не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом, я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму. Вісім працівників Дирекції пересувних циркових колективів України сьогодні захищають нашу Батьківщину. Доземна вдячність їм, як і кожному нашому захиснику і захисниці!» – зазначив очільник Мінкульту.

Він також прокоментував бронювання працівників медіа, заявивши, що під час війни, коли ворог поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою нацбезпеки України. Саме тому, за його словами, частина працівників цієї сфери теж заброньована.

«Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими і професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу», – додав Карандєєв.

Нагадаємо, Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, «Пересувний цирк України».

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що для працівників телеканалів, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», зберігається бронювання від мобілізації.

Крім того, Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, згідно з яким футбольний клуб «Кривбас» визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення України в особливий період.

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Теги: культура цирк робота бронювання від мобілізації

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