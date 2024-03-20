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Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
«Зарплатний» варіант бронювання принесе в собі певне ускладнення стосунків між працівниками та підприємством – експерт
фото: Depositphotos

Уряд має провести консультації з українськими роботодавцями для розробки оптимальної моделі бронювання – економіст

Модель бронювання, яка передбачає зарплату робітника від 35 тис. грн, або ж сплату роботодавцем 20 тис. грн щомісячно, принесе тільки складнощі українській економіці, тож для розробки оптимальної моделі уряду варто провести консультації з роботодавцями. Таке переконання висловив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

«Зарплатний» варіант бронювання принесе в собі певне ускладнення стосунків між працівниками та підприємством. Це може призвести до того, що люди елементарно будуть звільнятися з підприємств – адже вони будуть знати, що їх можуть відправити до армії», – пояснив експерт.

Саме тому, переконаний Ус, перед затвердженням оптимальної моделі бронювання мають бути проведені консультації з українськими роботодавцями – адже саме вони забезпечують розвиток української економіки.

«Бажано, щоб все-таки були консультації з УСПП, з Конфедерацією роботодавців. Тобто, структурами, які мають суттєвий вплив на саме сферу, яка пов’язана з роботою підприємств. Ці асоціації мають надати своє бачення, щоб принаймні з ними уряд поговорив, почув їх думку і визначався. Тому що не лише з менеджменту складається підприємство. Адже якщо всі керівники залишаться на робочих місцях, а всіх, хто отримує менше 35 тисяч, тобто всіх працівників, відправлять на фронт – то можна просто ставити крапку на роботі підприємства. Що навряд чи треба економіці України», – резюмував експерт.

Раніше стало відомо, що Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн.

Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

У свою чергу, заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що урядова ініціатива виглядає вкрай несприятливо і, по суті, підтримує ідею «війни для бідних». Замість цього, на переконання військового, влада має змінити підхід до рекрутингу та підготовки бійців.

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Теги: економіка фронт влада бронювання від мобілізації мобілізація

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