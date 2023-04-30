Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні – День прикордонника
фото з відкритих джерел

Якщо цього дня на вишню сідають бджоли – добре вродять плодові дерева

Сьогодні, 30 квітня, в Україні святкується День прикордонника, а у світі – Міжнародний день джазу. Православні віряни вшановують пам'ять святого Зосима.

День прикордонника в Україні

Професійне свято – День прикордонника – відзначається в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року згідно з указом президента.

Це свято – можливість віддати шану військовослужбовцям, які охороняють межі держави, а також віддячити прикордонникам, що дістали поранення або загинули під час виконання службових обов’язків.

30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: ДПСУ

Спочатку свято відзначалося 4 листопада (згідно з указом президента від 1992 року), але 2003 року було перенесене на 23 травня, а 2018 року – на 30 квітня. Нову дату запровадили не випадково. Саме цього дня 1918 року армія УНР під час більшовицького режиму в Росії встановила на кордоні державні символи та проголосила незалежність України.

Міжнародний день джазу

Перший Міжнародний день джазу (International Jazz Day) пройшов в 2012 році. Про введення нової дати до календаря і встановлення її святкування на 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

Джаз виник в кінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності і стирає межі між людьми і державами.

30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

Тому джаз є символом єдності та миру, знижує напруженість у відносинах між людьми, соціальними групами та громадами, сприяє гендерній рівності. Джаз заохочує художнє новаторство, імпровізацію, нові форми творчої діяльності, а також використання традиційних музичних форм при створенні нових жанрів.

Джаз сприяє міжкультурному діалогу і надає підтримку молодим людям з маргіналізованих верств суспільства.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 30 квітня – День пам'яті святого Зосима. З дитинства він проявляв інтерес до духовного життя та хотів знайти істинний шлях у християнстві. У юні роки Зосим познайомився з ченцем Германом, який проживав на Соловецькому острові. Разом вони збудували келію у 1436 році. Згодом до них стали приходити інші ченці та учні, що спонукало їх розширюватися до храму. Пізніше Зосим був обраний ігуменом, і з того часу він став відомим як духовний наставник і відважний захисник християнства. Святий помер у 1478 році.

Прикмети і традиції

  • Якщо на вишню сідають бджоли – добре вродять плодові дерева;
  • Якщо бджоли літають ліниво – буде мало меду;
  • На вільсі багато сережок – добре вродить овес, а якщо багато шишок – ячмінь;
  • Ранковий дощ – до ясного дня.

Що не слід робити

  • Цього дня не варто довго видивлятися у дзеркало, інакше нечиста сила може потягнути за собою в потойбічний світ.
  • Ввечері не варто купувати або пекти хліб – предки вірили, що його забирають відьми, а замість нього кладуть інший, який приносить хвороби.

Іменини

30 квітня День ангела імені відзначають: Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.

Теги: традиції свято прикордонники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті (відео)
Прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті (відео)
18 квiтня, 09:10
Прикордонники очікують на збільшення пасажиропотоку через повернення українців за кордон
Скільки українців повернулися додому з-за кордону на Великодні свята: звіт прикордонників
17 квiтня, 11:05
Якщо на вільсі багато «сережок», то буде хороший урожай вівса
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квiтня, 00:05

Суспільство

30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Військовослужбовці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків
Військовослужбовці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків
Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє
Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє
Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь
Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь
Як поводити себе під завалами будинку: поради від уряду
Як поводити себе під завалами будинку: поради від уряду
Хвилина мовчання: згадаймо військового Олександра Десятнюка
Хвилина мовчання: згадаймо військового Олександра Десятнюка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
48K
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
11K
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
9875
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
6324
Після вибухів у Севастополі на Кримському мосту – затори
5192
Хто спалив церкву УПЦ МП на Буковині? Затриманий у суді зробив зізнання

Новини

У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16
Сьогодні, 00:15
Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Вчора, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Вчора, 06:34
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Вчора, 06:11
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Вчора, 03:33
Написи на ракетах Himars. Фото дня
Вчора, 02:29

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту