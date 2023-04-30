30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо цього дня на вишню сідають бджоли – добре вродять плодові дерева

Сьогодні, 30 квітня, в Україні святкується День прикордонника, а у світі – Міжнародний день джазу. Православні віряни вшановують пам'ять святого Зосима.

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День прикордонника в Україні

Професійне свято – День прикордонника – відзначається в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року згідно з указом президента.

Це свято – можливість віддати шану військовослужбовцям, які охороняють межі держави, а також віддячити прикордонникам, що дістали поранення або загинули під час виконання службових обов’язків.

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фото: ДПСУ

Спочатку свято відзначалося 4 листопада (згідно з указом президента від 1992 року), але 2003 року було перенесене на 23 травня, а 2018 року – на 30 квітня. Нову дату запровадили не випадково. Саме цього дня 1918 року армія УНР під час більшовицького режиму в Росії встановила на кордоні державні символи та проголосила незалежність України.

Міжнародний день джазу

Перший Міжнародний день джазу (International Jazz Day) пройшов в 2012 році. Про введення нової дати до календаря і встановлення її святкування на 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

Джаз виник в кінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності і стирає межі між людьми і державами.

фото: Pixabay

Тому джаз є символом єдності та миру, знижує напруженість у відносинах між людьми, соціальними групами та громадами, сприяє гендерній рівності. Джаз заохочує художнє новаторство, імпровізацію, нові форми творчої діяльності, а також використання традиційних музичних форм при створенні нових жанрів.

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Джаз сприяє міжкультурному діалогу і надає підтримку молодим людям з маргіналізованих верств суспільства.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 30 квітня – День пам'яті святого Зосима. З дитинства він проявляв інтерес до духовного життя та хотів знайти істинний шлях у християнстві. У юні роки Зосим познайомився з ченцем Германом, який проживав на Соловецькому острові. Разом вони збудували келію у 1436 році. Згодом до них стали приходити інші ченці та учні, що спонукало їх розширюватися до храму. Пізніше Зосим був обраний ігуменом, і з того часу він став відомим як духовний наставник і відважний захисник християнства. Святий помер у 1478 році.

Прикмети і традиції

Якщо на вишню сідають бджоли – добре вродять плодові дерева;

Якщо бджоли літають ліниво – буде мало меду;

На вільсі багато сережок – добре вродить овес, а якщо багато шишок – ячмінь;

Ранковий дощ – до ясного дня.

Що не слід робити

Цього дня не варто довго видивлятися у дзеркало, інакше нечиста сила може потягнути за собою в потойбічний світ.

Ввечері не варто купувати або пекти хліб – предки вірили, що його забирають відьми, а замість нього кладуть інший, який приносить хвороби.

Іменини

30 квітня День ангела імені відзначають: Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.