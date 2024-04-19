Україна створила аналог популярного квадрокоптера DJI Mavic: характеристики та ціна

Український дрон стійкіший до РЕБ, може переносити два боєприпаси по 500 г та довше перебувати в повітрі на одному заряді

Вартість комплекту «Шмавіка» складає $3500, а потужності дозволяють випускати до 5 тис. дронів щомісяця

Україна створила «Шмавік» – власний аналог популярного китайського квадрокоптера DJI Mavic, яким масово користуються українські військові. Про характеристики дрона та його ціну розповідає Forbes.

Український дрон стійкіший до пошкоджень та РЕБ, може переносити на собі два боєприпаси до 1 кг та довше перебувати в повітрі на одному заряді. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, не коптер для забавок, а саме військовий», – розповів виданню СЕО виробника. За його словами, на розробку «Шмавіка» компанія витратила більше року та понад $500 000.

Ціна комплекту українського дрона складає близько $3500, як і китайського безпілотника, який є найпопулярнішим серед військових. У вартість входить кейс із дроном, смарт-пульт з 10-дюймовим екраном, п’ять акумуляторів, чотири запасні пропелери, зарядна станція, кабелі та інструменти для ремонту.

Конструкція «Шмавіка» стійка до пошкоджень, його можна ремонтувати й обслуговувати у польових умовах. Дрон також має штатну систему скиду для встановлення двох боєприпасів по 500 г кожний. З максимальним навантаженням він може літати 35 хв у радіусі 15 км на одній батареї, без боєприпасів – 75–80 хв залежно від умов польоту.

Порівняння характеристик українського та китайського дронів фото: forbes.ua

Виробник повідомив, що його потужності дозволяють щомісяця випускати до 5 тис. «Шмавіків», а перша серія в обсязі 500 штук на місяць може стартувати вже з 1 червня. Частина виробництва розташована у Польщі – там вироблятимуть комплектуючі для дрона: двигуни, системи керування, у подальшому й камери власної розробки.

Представник компанії заявив виданню, що українська розробка має задовольнити потреби ЗСУ в 50-60 тис. дронів на рік. Наразі «Шмавік» на фінальній стадії проходження необхідних випробувань, а компанія очікує на підписання державного контракту.

Нагадаємо, нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. The Economist із посиланням на неназваного виробника безпілотників зазначає, що дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

До слова, президенту України Володимиру Зеленському представили новий баражуючий боєприпас, який зможе завдавати удару по об’єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів. У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і в небі завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині.