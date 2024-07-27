Під Волгоградом упав винищувач Су-34

Екіпаж устиг катапультуватися

Винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Про це повідомили у Міноборони Росії.

Мешканці Серафимівського району публікують фото та відео у соцмережах із димом над лісом, пишуть російські ЗМІ.

Екіпаж устиг катапультуватися. Літак упав у безлюдній місцевості. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.

🔥Винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області



Росіяни вже кажуть, що це сталося при виконанні планового навчально-тренувального польоту 🤷‍♂️ pic.twitter.com/tps91jYoeY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2024

Нагадаємо, у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57. За даними розвідки, про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка.

Також відомо, що російський винищувач Су-34 розбився у Північній Осетії.