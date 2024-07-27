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Під Волгоградом упав винищувач Су-34

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Під Волгоградом упав винищувач Су-34
Літак упав у безлюдній місцевості
фото з відкритих джерел

Екіпаж устиг катапультуватися

Винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Про це повідомили у Міноборони Росії.

Мешканці Серафимівського району публікують фото та відео у соцмережах із димом над лісом, пишуть російські ЗМІ.

Під Волгоградом упав винищувач Су-34 фото 1

Екіпаж устиг катапультуватися. Літак упав у безлюдній місцевості. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.

Нагадаємо, у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57. За даними розвідки, про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка. 

Також відомо, що російський винищувач Су-34 розбився у Північній Осетії.

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Теги: відео винищувач літак Міноборони

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