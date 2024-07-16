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Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, направлені на утилізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, направлені на утилізацію
Міноборони повертає боєприпаси для посилення обороноздатності країни
фото ілюстративне

У Міноборони наголошують, що здійснюють регулярний моніторинг, оцінку запасів та активно співпрацюють з підприємствами оборонно-промислового комплексу

Міністерство оборони повернуло до ЗСУ значну кількість боєприпасів різних калібрів, які були передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році. Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зусиллям фахівців Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна повернуті боєприпаси, після ретельної перевірки якості, вже застосовуються на полі бою проти російських окупантів, зазначають у Міноборони.

Йдеться, зокрема, про:

  • артилерійські постріли;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • комплектуючі елементи;
  • підривники тощо.

 «Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій – життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, «утилізовуємо» ними ворога. Даємо друге життя – намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту», – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У Міноборони додають, що здійснюють регулярний моніторинг, оцінку запасів та активно співпрацюють з підприємствами оборонно-промислового комплексу, аби забезпечити безперебійне постачання зброї, військової техніки та інших необхідних засобів для захисників і захисниць України.

Раніше повідомлялося, що Україна масштабує виробництво боєприпасів.

Теги: боєприпаси Міноборони

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