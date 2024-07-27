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Вирок суду: відпускати на волю ухилянта буде зневажливим щодо військових

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Вирок суду: відпускати на волю ухилянта буде зневажливим щодо військових
Суд вважав, що звільнення осіб, які обвинувачуються в ухиленні від мобілізації, не відповідає принципам та меті призначення покарання, а також суспільній необхідності
фото: depositphotos.com

Військовозобов’язаний і батько двох неповнолітніх дітей сідає до тюрми

Хмельницький міськрайонний суд призначив три роки тюрми місцевому мешканцю за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, рік тому, у липні 2023 року обвинувачений прибув до ТЦК для взяття на військовий облік. Там же чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його обмежено придатним за станом здоров’я до служби. На початку листопада обвинувачений мав відправитися до військової частини, однак відмовився отримувати «бойову» повістку. Відповідну відмову співробітники ТЦК зафіксували письмово, що у підсумку стало підставою для відкриття кримінального провадження.

У суді чоловік, який є батьком двох неповнолітніх дітей, повідомив: вину визнає, але воювати не пішов, оскільки вважає себе непридатним для військової служби за станом здоров’я. Водночас, як з’ясував суд, обвинувачений не оскаржував рішення ВЛК і в медичні заклади не звертався.

Феміда дійшла висновків, що вина військовозобов’язаного доведена, він є осудним, на обліках у нарколога та психіатра не перебуває. При цьому суд відмовився застосовувати до обвинуваченого умовний термін покарання. На цьому наполягав хмельницький районний відділ «Центру пробації», який оцінив середніми ризики вчинення обвинуваченим повторного кримінального правопорушення.

«Суд не погоджується з висновком органу з питань пробації щодо виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, зважаючи на те, що свідомі громадяни України, захищаючи державу, гинуть та отримують каліцтва. Призначення іспитового строку особі, яка намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим та зневажливим відносно захисників України», – сказано у вироку.

Феміда додала: звільнення осіб, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення за статею 336 Кримінального кодексу («Ухилення від мобілізації») від покарання з випробуванням, не відповідає принципам та меті призначення покарання, а також суспільній необхідності. Адже активні бойові дії на території України продовжуються, ворог не відступає а, навпаки, акумулює свої сили. Водночас мобілізаційні ресурси України потребують постійного оновлення, зауважив суд.

Крім цього, хмельницький суд навів висновки Верховного Суду від 15 листопада 2023 року, де зазначено: вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин (ухилення від мобілізації – «Главком»), несе значну суспільну небезпечність. Тому його звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням «створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації».

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: війна військові мобілізація Хмельницький вирок ухилянти ТЦК

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