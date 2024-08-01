Частина українців втратить відстрочку від мобілізації: що змінилося з 1 серпня

Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі, втратять відстрочку

З 1 серпня 2024 року деякі громадяни не матимуть право на відстрочку від мобілізації. Це пов'язано з набранням чинності закону №10449 у травні 2024 року про посилення мобілізації.

З 1 серпня 2024 року деякі особи більше не отримають відстрочку від мобілізації:

Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

Студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

Багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами;

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання;

Деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);

Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

Особи зі статусом «обмежено придатний» через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

Чоловіки, які за повторного ВЛК були визнані здоровими (всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання І та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають бути підтверджені повторним медоглядом);

Неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, у застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Як відомо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.