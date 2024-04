Дубай анонсував будівництво найбільшого аеропорту у світі (фото, відео)

Дубай планує збудувати найбільший аеропорт у світі. Про це пише Business Insider.

Шейх ОАЕ Мохаммед бін Рашид Аль Мактум анонсував масштабне розширення міжнародного аеропорту емірату Аль-Мактум – у п’ять разів. Планується, що аеропорт за розмірами буде займати територію в 141 кв км – це дорівнюватиме площі міста Вінниця.

Очікується, що після завершення будівництва аеропорт стане центром нової економічної зони, призначеної для проживання мільйона осіб і створення 500 000 робочих місць. Вартість розширення оцінюється приблизно у $33 млрд.

Перший етап проєкту планують завершити до 2030 року, а до 2050 року його пропускна спроможність може зрости до 185 млн.

«Коли ми побудуємо ціле місто навколо аеропорту на півдні Дубая, зросте попит на житло для мільйона людей. Він прийматиме провідні світові компанії в секторах логістики та авіатранспорту», — написав шейх Мохаммед у дописі на X.

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.



Al Maktoum International Airport will enjoy the… pic.twitter.com/oG973DGRYX