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Дубай анонсував будівництво найбільшого аеропорту у світі (фото, відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Дубай анонсував будівництво найбільшого аеропорту у світі (фото, відео)
Після завершення будівництва аеропорт стане центром нової економічної зони
фото: X / HH Sheikh Mohammed

Вартість аеропорту оцінюється приблизно у $33 млрд

Дубай планує збудувати найбільший аеропорт у світі. Про це пише Business Insider.

Шейх ОАЕ Мохаммед бін Рашид Аль Мактум анонсував масштабне розширення міжнародного аеропорту емірату Аль-Мактум – у п’ять разів. Планується, що аеропорт за розмірами буде займати територію в 141 кв км – це дорівнюватиме площі міста Вінниця.

Очікується, що після завершення будівництва аеропорт стане центром нової економічної зони, призначеної для проживання мільйона осіб і створення 500 000 робочих місць. Вартість розширення оцінюється приблизно у $33 млрд.

Дубай анонсував будівництво найбільшого аеропорту у світі (фото, відео) фото 1
фото: X / HH Sheikh Mohammed

Перший етап проєкту планують завершити до 2030 року, а до 2050 року його пропускна спроможність може зрости до 185 млн.

«Коли ми побудуємо ціле місто навколо аеропорту на півдні Дубая, зросте попит на житло для мільйона людей. Він прийматиме провідні світові компанії в секторах логістики та авіатранспорту», — написав шейх Мохаммед у дописі на X.

До слова, після завершення будівництва аеропорт стане найбільшим у світі, з пропускною спроможністю у 260 млн пасажирів, матиме 400 виходів для літаків та п’ять паралельних злітно-посадкових смуг.

Нагадаємо, уряд Об'єднаних Арабських Еміратів схвалив виділення приблизно $544,6 млн (2 млрд дирхамів) на відшкодування збитків, завданих житловим будинкам під час недавніх злив. Міжнародний аеропорт Дубая скасував 2 тисячі запланованих рейсів через потужні зливи та шквальні вітри, які призвели до паводку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нещодавно у Дубаї випустили золоту сувенірну банкноту, що складається з 0,1 грама золота і має вартість приблизно в $50. Банкнота зроблена з паперу, на ньому зображені визначні пам'ятки Дубая.

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Теги: будівництво аеропорт житло ОАЕ місто

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