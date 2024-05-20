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Росія арештувала активи європейських банків на понад €700 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія арештувала активи європейських банків на понад €700 млн
Активи належать трьом західним банкам – UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank
фото з відкритих джерел

Росія здійснила один з найбільших кроків проти західних фінустанов з початку вторгнення

Суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам – UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків РФ проти західних фінустанов з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Financial Times.

Кроки російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з РФ.

Арешти відбулись за позовом «РусХимальянса», дочірньої компанії «Газпрому», у справі про нібито невиконання зобовʼязань по спільному проєкту. 

Суд наклав арешт на активи другого за розміром у РФ європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні, згідно з останнім фінансовим звітом головної російської дочірньої компанії банку.

В іншому рішенні від того ж дня, суд наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у Росії.

У п'ятницю 17 травня суд вирішив заарештувати активи німецького Commerzbank. «РусХимальянс» просив заморозити до 94,9 млн євро активів банку, суд задовольнив позов.

Суд постановив, що банк не може продати свій бізнес в Росії; для цього йому потрібна згода очільника РФ Володимира Путіна. Суд Санкт-Петербурга погодився з «РусХимальянсом» що ці заходи були необхідними, оскільки банк «вживає заходів, спрямованих на відчуження свого майна в Росії».

«РусХимальянс» є оператором газопереробного заводу та виробництва скрапленого природного газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року він підписав контракт з німецьким Linde на проєктування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботи через санкції ЄС.

Тоді «РусХимальянс» звернувся до банків-гарантів UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank та інших, які відмовилися виконувати свої зобов'язання, оскільки платіж російській компанії може порушити європейські санкції, йдеться в судовому поданні компанії.

До списку гарантів також увійшли Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg, проти яких «РусХимальянс» також подав позови до суду Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, Європейський Союз поступово рухатиметься до конфіскації російських прибутків, що є ключовим кроком для підтримки України.

Як повідомлялося, фінська компанія Fortum порушила арбітражний розгляд проти Російської Федерації і вимагатиме компенсацію за незаконний арешт своїх активів.

До слова, іранське інформагентство Mehr заявило, що президент Ірану Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан загинули в результаті аварії гелікоптера.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.

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Теги: банк росія арешт майно санкції

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