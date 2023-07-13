Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Тернополі довкола реставрації відомого собору спалахнув скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Тернополі довкола реставрації відомого собору спалахнув скандал
Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ у Тернополі
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці наголошують, що надбудова додаткових поверхів на монастирі – не реставрація, а реконструкція

У Тернополі розгорілася хвиля обурення через реставрацію колишнього монастиря домініканців, який примикає до Архикатедрального собору. Будівля є однією з пʼяти пам’яток архітектури національного значення у місті.  
На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію щодо збереження пам'ятки архітектури національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу в Тернополі.

Домініканський костел у Тернополі – єдиний із збережених римо-католицьких храмів в центрі міста
Домініканський костел у Тернополі – єдиний із збережених римо-католицьких храмів в центрі міста
фото з відкритих джерел

Що найбільше обурює місцевих мешканців:

  • у планах проєкту очевидна зміна композиції будівлі, зокрема добудова мансарди, а це призводить до руйнування первинного виду пам’ятки (то чи дійсно реставрація це?);
  • перед початком робіт ініціатори проєкту не проводили жодних громадських слухань;
  • деякі активісти, дотичні до галузі архітектури, переконують, що у багатьох моментах забудовники порушили та продовжують порушувати законодавство тощо.

У петиції закликають зупинити незаконну реконструкцію, зберегти пам'ятку та її статус національного значення. На об’єкті вже працює будівельна техніка і здійснюються незаконні будівельні роботи. Надбудова додаткових поверхів на колишньому монастирі домініканців 1749 року – не реставрація, а реконструкція (яка заборонена Законом України «Про охорону культурної спадщини»), наголошує авторка петиції.

Візуалізація відреставрованого у майбутньому монастиря
Візуалізація відреставрованого у майбутньому монастиря
фото з відкритих джерел

«Оголошено, що нове приміщення призначатиметься для підрозділів архиєпархії та приміщень, які можуть винаймати і використовувати. Це є неможливим для використання пам’ятки архітектури національного значення. Це є порушенням закону, руйнуванням цінного об’єкта та втручанням в архітектуру задля досягнення комерційних та приватних інтересів у вигляді надання можливості використовувати пам'ятку приватним компаніям», – йдеться у петиції.

Авторка петиції вимагає, по-перше, зупинити будь-які будівельні роботи та обов’язково вивезти будівельну техніку з території Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. По-друге, провести неупереджені та незалежні громадські обговорення щодо незаконної реконструкції архітектурної пам’ятки національного значення.

Келії монастиря – це пам’ятка архітектури національного значення. Наприкінці червня біля стін будівлі виник будівельний паркан, на якому вивісили паспорт об’єкта. Згідно з ним, монастир планують відреставрувати та перетворити на релігійно-освітній центр з громадськими приміщеннями загального користування. 

Згідно із паспортом об’єкта, замовником реставрації виступає Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія УГКЦ, а генеральним підрядником – приватне підприємство «Креатор-Буд».

Наприкінці червня у Тернополі біля стін комплексу старовинного костелу домініканців з’явився будівельний паркан з «паспортом обʼєкта»
Наприкінці червня у Тернополі біля стін комплексу старовинного костелу домініканців з’явився будівельний паркан з «паспортом обʼєкта»
фото з відкритих джерел

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, владика Теодор Мартинюк зауважив, що монастир вони отримали у такому стані, що його необхідно реставрувати. Українська греко-католицька церква, за його словами, уже не вперше отримує пам’ятки архітектури, які потребують відновлення. Релігійна організація має 30-річний досвід у цій справі та дала нове життя сотні пам’яток у Галичині. Отець Теодор наголосив – до реставрацій залучають найкращих фахівців сфери архітектури та мистецтва.

«Відновлення потребує абсолютно весь архітектурний комплекс. Ані покрівля даху, ані самі дахові конструкції, ані зливова каналізація, ані мережі абсолютно не надаються до використання. Реставрація такої пам’ятки архітектури вимагає багато праці і залучення спеціалістів. Маємо надію, що комплекс буде належним чином виведений як з аварійного стану, так і доведений до свого функціонального призначення. Колишній домініканський монастир стане дійсно перлиною у центрі Тернополя та окрасою серед архітектурних пам’яток, яких не є багато», – наголосив Теодор Мартинюк.

Основні проєктні рішення на комплексі колишнього Домініканського костелу та монастиря
Основні проєктні рішення на комплексі колишнього Домініканського костелу та монастиря
фото: Юрій Вербовецький

Коли представники духовенства отримали дозвіл на реставраційні роботи, то майбутню концепцію приміщень змінили. Частину з них архиєпархія хоче використовувати під власні підрозділи, зокрема, під духовно-просвітницькі організації, як ось комісія у справах мирян чи молодіжна комісія. Також тут розмістять редакцію газети «Божий сіяч». В інших келіях монастиря будуть молодіжні організації, які підпорядковані архиєпархії. Наразі, зауважує отець Віталій, вони змушені тіснитись або в орендованих приміщеннях, або взагалі власних не мають.

«Також плануємо реалізовувати в оновленому просторі соціальні проєкти. Ми хочемо надати доступ до нього усім містянам. Тобто не йде мова про планування об'єкта, як чогось закритого. Приміщення у майбутньому зможуть орендувати та використовувати для проведення заходів всі охочі, – сказав отець Віталій Козак. – Також відкриємо для людей частину підвальних приміщень, аби вони могли їх відвідувати та пізнавати історію Тернополя. Буде окремий вхід у підземелля, як це зробили у Катедрі».

Найбільше обурює тернополян – чому, згідно із проєктом, планується надбудова третього поверху до монастиря. Натомість отці пояснюють це інакше.

«Тут немає надбудови поверхів. Це облаштування даху, який із технічного перетворять на такий, що може використовуватись. Ніякої надбудови не буде, просто змінимо конструкцію даху. Два поверхи будівлі колишнього монастиря залишаються без змін. Йде мова про реконструкцію дахових приміщень. Це запропонував архітектор у проєкті, і це погодили усі державні інстанції», – дав відповідь на запитання помічник економа Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, отець Петро Порохонько.

«Будь-яке будівництво насторожує, викликає підозру, адже в Україні зараз багато будують. У нашому випадку немає нічого незаконного. Хочемо наголосити на цьому! Всі дозвільні документи готові і в повному обсязі. Вони зроблені у прозорий спосіб. Для нас є цінним, щоби цей архітектурний комплекс – монастир разом із Катедрою, виглядали одним цілим, привабливим та відбудованим», – додав інший отець.

Реалізація проєкту буде поступовою, пояснює помічник економа єпархії. Першим ділом потрібно укріпити деякі стіни будівлі, відвести воду із внутрішнього дворика та зробити гідроізоляцію стін зсередини. Лише опісля будуть демонтувати дах. На запитання, за які кошти архиєпархія реставрує пам’ятку архітектури, отець Петро відповів так: «За допомогою різних наших добродіїв та друзів».

«Зараз важко передбачити, яка вартість реставрації, бо це не буде зроблено за один рік, а упродовж кількох. Тому сказати конкретно, чи є зведений бюджет будівництва, я не можу», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Поморянський замок руйнується на очах: активісти закликають реставрувати пам'ятку (фото). Будівлю неодноразово намагалися реставрувати, проте споруда аварійна і має статус пам’ятки національного значення. Тому багато бюрократичних перешкод і непорозумінь на різних рівнях влади стали на заваді втіленню мрії поморян відновити гарний вигляд пам'ятки. 

Читайте також:

Теги: церква реконструкція Тернопіль УГКЦ реставрація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина українців досі підтримують російську церкву
Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?
16 червня, 10:38
Велика кількість українців стали біженцями
Біблія та біженці. Історія повторюється
21 червня, 19:19
Релігійна споруда УПЦ МП знаходиться на території Національного університету «Одеська політехніка»
Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі
14 червня, 17:56
Предстоятель УГКЦ пояснив Папі Римського, чому деякі його слова та вчинки обурюють українців
Предстоятель УГКЦ Святослав: Особисто сказав Папі, що велика російська культура – це міф
26 червня, 20:57
На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
29 червня, 18:41
Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
26 червня, 10:59
Михайло Головко став головою Тернопільської обласної ради з 25 листопада 2020 року
Голова Тернопільської облради погорів на хабарі: деталі гучного скандалу
26 червня, 18:38
Від ранку під будівлями Києво-Печерської лаври зібралися прихильники УПЦ МП
Поліція затримала учасників сутичок біля Києво-Печерської лаври
6 липня, 14:41
Потерпілий священик просив місцеву владу заборонити діяльність УПЦ МП
На похороні воїна московський батюшка побив хрестом священника ПЦУ і отримав вирок
7 липня, 13:25

Події в Україні

Каховська ГЕС через місяць після підриву: в мережі з'явилися відео
Каховська ГЕС через місяць після підриву: в мережі з'явилися відео
У Маріуполі вибухи, ворожа авіація у небі
У Маріуполі вибухи, ворожа авіація у небі
ЗСУ показали роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)
ЗСУ показали роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)
Болгарія готує для України близько 100 бронетранспортерів
Болгарія готує для України близько 100 бронетранспортерів
У Тернополі довкола реставрації відомого собору спалахнув скандал
У Тернополі довкола реставрації відомого собору спалахнув скандал
Атака дронів на столицю та вибухи на Хмельниччині: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на столицю та вибухи на Хмельниччині: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
31K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
12K
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном
8606
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
4500
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
4297
На Хмельниччині пролунав вибух

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту