У Тернополі довкола реставрації відомого собору спалахнув скандал

Місцеві мешканці наголошують, що надбудова додаткових поверхів на монастирі – не реставрація, а реконструкція

У Тернополі розгорілася хвиля обурення через реставрацію колишнього монастиря домініканців, який примикає до Архикатедрального собору. Будівля є однією з пʼяти пам’яток архітектури національного значення у місті.

На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію щодо збереження пам'ятки архітектури національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу в Тернополі.

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Домініканський костел у Тернополі – єдиний із збережених римо-католицьких храмів в центрі міста фото з відкритих джерел

Що найбільше обурює місцевих мешканців:

у планах проєкту очевидна зміна композиції будівлі, зокрема добудова мансарди, а це призводить до руйнування первинного виду пам’ятки (то чи дійсно реставрація це?);

перед початком робіт ініціатори проєкту не проводили жодних громадських слухань;

деякі активісти, дотичні до галузі архітектури, переконують, що у багатьох моментах забудовники порушили та продовжують порушувати законодавство тощо.

У петиції закликають зупинити незаконну реконструкцію, зберегти пам'ятку та її статус національного значення. На об’єкті вже працює будівельна техніка і здійснюються незаконні будівельні роботи. Надбудова додаткових поверхів на колишньому монастирі домініканців 1749 року – не реставрація, а реконструкція (яка заборонена Законом України «Про охорону культурної спадщини»), наголошує авторка петиції.

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Візуалізація відреставрованого у майбутньому монастиря фото з відкритих джерел

«Оголошено, що нове приміщення призначатиметься для підрозділів архиєпархії та приміщень, які можуть винаймати і використовувати. Це є неможливим для використання пам’ятки архітектури національного значення. Це є порушенням закону, руйнуванням цінного об’єкта та втручанням в архітектуру задля досягнення комерційних та приватних інтересів у вигляді надання можливості використовувати пам'ятку приватним компаніям», – йдеться у петиції.

Авторка петиції вимагає, по-перше, зупинити будь-які будівельні роботи та обов’язково вивезти будівельну техніку з території Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. По-друге, провести неупереджені та незалежні громадські обговорення щодо незаконної реконструкції архітектурної пам’ятки національного значення.

Келії монастиря – це пам’ятка архітектури національного значення. Наприкінці червня біля стін будівлі виник будівельний паркан, на якому вивісили паспорт об’єкта. Згідно з ним, монастир планують відреставрувати та перетворити на релігійно-освітній центр з громадськими приміщеннями загального користування.

Згідно із паспортом об’єкта, замовником реставрації виступає Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія УГКЦ, а генеральним підрядником – приватне підприємство «Креатор-Буд».

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Наприкінці червня у Тернополі біля стін комплексу старовинного костелу домініканців з’явився будівельний паркан з «паспортом обʼєкта» фото з відкритих джерел

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, владика Теодор Мартинюк зауважив, що монастир вони отримали у такому стані, що його необхідно реставрувати. Українська греко-католицька церква, за його словами, уже не вперше отримує пам’ятки архітектури, які потребують відновлення. Релігійна організація має 30-річний досвід у цій справі та дала нове життя сотні пам’яток у Галичині. Отець Теодор наголосив – до реставрацій залучають найкращих фахівців сфери архітектури та мистецтва.

«Відновлення потребує абсолютно весь архітектурний комплекс. Ані покрівля даху, ані самі дахові конструкції, ані зливова каналізація, ані мережі абсолютно не надаються до використання. Реставрація такої пам’ятки архітектури вимагає багато праці і залучення спеціалістів. Маємо надію, що комплекс буде належним чином виведений як з аварійного стану, так і доведений до свого функціонального призначення. Колишній домініканський монастир стане дійсно перлиною у центрі Тернополя та окрасою серед архітектурних пам’яток, яких не є багато», – наголосив Теодор Мартинюк.

Основні проєктні рішення на комплексі колишнього Домініканського костелу та монастиря фото: Юрій Вербовецький

Коли представники духовенства отримали дозвіл на реставраційні роботи, то майбутню концепцію приміщень змінили. Частину з них архиєпархія хоче використовувати під власні підрозділи, зокрема, під духовно-просвітницькі організації, як ось комісія у справах мирян чи молодіжна комісія. Також тут розмістять редакцію газети «Божий сіяч». В інших келіях монастиря будуть молодіжні організації, які підпорядковані архиєпархії. Наразі, зауважує отець Віталій, вони змушені тіснитись або в орендованих приміщеннях, або взагалі власних не мають.

«Також плануємо реалізовувати в оновленому просторі соціальні проєкти. Ми хочемо надати доступ до нього усім містянам. Тобто не йде мова про планування об'єкта, як чогось закритого. Приміщення у майбутньому зможуть орендувати та використовувати для проведення заходів всі охочі, – сказав отець Віталій Козак. – Також відкриємо для людей частину підвальних приміщень, аби вони могли їх відвідувати та пізнавати історію Тернополя. Буде окремий вхід у підземелля, як це зробили у Катедрі».

Найбільше обурює тернополян – чому, згідно із проєктом, планується надбудова третього поверху до монастиря. Натомість отці пояснюють це інакше.

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«Тут немає надбудови поверхів. Це облаштування даху, який із технічного перетворять на такий, що може використовуватись. Ніякої надбудови не буде, просто змінимо конструкцію даху. Два поверхи будівлі колишнього монастиря залишаються без змін. Йде мова про реконструкцію дахових приміщень. Це запропонував архітектор у проєкті, і це погодили усі державні інстанції», – дав відповідь на запитання помічник економа Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, отець Петро Порохонько.

«Будь-яке будівництво насторожує, викликає підозру, адже в Україні зараз багато будують. У нашому випадку немає нічого незаконного. Хочемо наголосити на цьому! Всі дозвільні документи готові і в повному обсязі. Вони зроблені у прозорий спосіб. Для нас є цінним, щоби цей архітектурний комплекс – монастир разом із Катедрою, виглядали одним цілим, привабливим та відбудованим», – додав інший отець.

Реалізація проєкту буде поступовою, пояснює помічник економа єпархії. Першим ділом потрібно укріпити деякі стіни будівлі, відвести воду із внутрішнього дворика та зробити гідроізоляцію стін зсередини. Лише опісля будуть демонтувати дах. На запитання, за які кошти архиєпархія реставрує пам’ятку архітектури, отець Петро відповів так: «За допомогою різних наших добродіїв та друзів».

«Зараз важко передбачити, яка вартість реставрації, бо це не буде зроблено за один рік, а упродовж кількох. Тому сказати конкретно, чи є зведений бюджет будівництва, я не можу», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Поморянський замок руйнується на очах: активісти закликають реставрувати пам'ятку (фото). Будівлю неодноразово намагалися реставрувати, проте споруда аварійна і має статус пам’ятки національного значення. Тому багато бюрократичних перешкод і непорозумінь на різних рівнях влади стали на заваді втіленню мрії поморян відновити гарний вигляд пам'ятки.