Українська держава заборонить Московську церкву. Парламент запускає процедуру

Законопроєкт 28 липня розглядатиметься у першому читанні

На завтрашньому засіданні Верховна Рада України розгляне поданий урядом законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, якими керують з держави, що здійснює збройну агресію проти України. Про це стало відомо «Главкому» із власних джерел.

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Проєкт Закону № 8371 передбачає внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якими «унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України».

Згідно із довідкою на сайті парламенту, ініціатором документу є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Наразі законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді та передали на розгляд керівництву. Водночас, текст законопроєкту на сайті Ради відсутній.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, «законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів».

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