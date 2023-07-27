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Українська держава заборонить Московську церкву. Парламент запускає процедуру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська держава заборонить Московську церкву. Парламент запускає процедуру
фото з відкритих джерел

Законопроєкт 28 липня розглядатиметься у першому читанні

На завтрашньому засіданні Верховна Рада України розгляне поданий урядом законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, якими керують з держави, що здійснює збройну агресію проти України. Про це стало відомо «Главкому» із власних джерел.  

Проєкт Закону № 8371 передбачає внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якими «унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України».

Згідно із довідкою на сайті парламенту, ініціатором документу є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді та передали на розгляд керівництву. Водночас, текст законопроєкту на сайті Ради відсутній.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, «законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів».

Раніше, соратник президента анонсував заборону Московської церкви в Україні

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.

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Теги: Верховна Рада міністр Денис Шмигаль релігія церква

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