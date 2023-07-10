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Поливали з вогнегасника: на Київщині представники УПЦ МП заблокували вхід у собор

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поливали з вогнегасника: на Київщині представники УПЦ МП заблокували вхід у собор
Місцеві мешканці зіткнулись з опором з боку представників УПЦ МП через собор, який перейшов до ПЦУ
фото: скріншот з відео

Представники Московського патріархату відмовилися передати Спасо-Преображенський собор ПЦУ

У Білій Церкві Київської області вранці понеділка, 10 липня, місцеві мешканці прийшли в Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Проте вони зіткнулись з опором з боку прихильників УПЦ МП, один із яких поливав людей з вогнегасника. Про це повідомили в соціальних мережах.

«Прихильник РПЦ МП у Білій Церкві на території собору розприскав вогнегасник в обличчя людям», – йдеться в повідомленні.

Прихильник УПЦ МП поливав людей з вогнегасника
Прихильник УПЦ МП поливав людей з вогнегасника
фото: скріншот з відео
Прихильник УПЦ МП поливав людей з вогнегасника
Прихильник УПЦ МП поливав людей з вогнегасника
фото: скрішот з відео

Зазначається, що місцеві мешканці прийшли виконати рішення, за яке проголосувала міськрада і Спасо-Преображенський собор перейшов під контроль ПЦУ. Проте нібито представники Московського патріархату відмовились виконувати його.

Як зазначили в пресслужбі поліції Київщини, на місці події працюють патрульні, поліцейські діалогу та правоохоронці Білоцерківського управління поліції, які слідкують за правопорядком та реагують на конфліктні ситуації.

Поліція Київщини забезпечує правопорядок біля собору в Білій Церкві
Поліція Київщини забезпечує правопорядок біля собору в Білій Церкві
фото: Поліція Київщини

Пізніше, новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич повідомив, що вони змогли потрапити у середину. Але, як з’ясувалось, представники УПЦ МП забрали ікони із собору, проте іконостас собору цілий.

Представники ПЦУ та громади могли зайти до храму
Представники ПЦУ та громади могли зайти до храму
фото: скріншот з відео
Представники ПЦУ та громади могли зайти до храму
Представники ПЦУ та громади могли зайти до храму
фото: скріншот з відео

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва продовжив на п’ять місяців термін досудового розслідування кримінального провадження, в якому підозру отримав колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь).

До слова, на Вінниччині настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП Анатолій Дудко заплатить штраф на суму 765 грн за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень священнослужителю ПЦУ Михайлу Василюку.

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Теги: Московська церква в Україні релігія Київщина УПЦ МП

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