Поливали з вогнегасника: на Київщині представники УПЦ МП заблокували вхід у собор
Представники Московського патріархату відмовилися передати Спасо-Преображенський собор ПЦУ
У Білій Церкві Київської області вранці понеділка, 10 липня, місцеві мешканці прийшли в Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Проте вони зіткнулись з опором з боку прихильників УПЦ МП, один із яких поливав людей з вогнегасника. Про це повідомили в соціальних мережах.
«Прихильник РПЦ МП у Білій Церкві на території собору розприскав вогнегасник в обличчя людям», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місцеві мешканці прийшли виконати рішення, за яке проголосувала міськрада і Спасо-Преображенський собор перейшов під контроль ПЦУ. Проте нібито представники Московського патріархату відмовились виконувати його.
Як зазначили в пресслужбі поліції Київщини, на місці події працюють патрульні, поліцейські діалогу та правоохоронці Білоцерківського управління поліції, які слідкують за правопорядком та реагують на конфліктні ситуації.
Пізніше, новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич повідомив, що вони змогли потрапити у середину. Але, як з’ясувалось, представники УПЦ МП забрали ікони із собору, проте іконостас собору цілий.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва продовжив на п’ять місяців термін досудового розслідування кримінального провадження, в якому підозру отримав колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь).
До слова, на Вінниччині настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП Анатолій Дудко заплатить штраф на суму 765 грн за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень священнослужителю ПЦУ Михайлу Василюку.
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