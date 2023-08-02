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Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
Онуфрій та Антоній (Паканич) під час Літургії 30 липня
фото: Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Митрополит Онуфрій не коментував звернення священників про розрив із Російською православною церквою, він активно співслужить із ярим противником ідеї митрополитом Антонієм

Митрополит Московської церкви в Україні Онуфрій уже двічі співслужив митрополиту в Борисполі Антонію (Паканичу) після 28 липня, коли той виклав відео із категоричною критикою підписантів звернення, щодо скликання нового Собору для відмежування від РПЦ. Про це йдеться на сайті Української православної церкви Московського патріархату. 

Судячи з фотографій та повідомлень на офіційному сайті УПЦ (МП), співслужіння відбувалось у суботу 29 липня та 8-му неділю по П’ятидесятниці 30 липня. Тобто попри те, що сам Онуфрій ігнорує звернення священників про розрив з РПЦ, він активно співслужить із ярим противником ідеї митрополитом Антонієм.

Онуфрій та Антоній (Паканич) під час Літургії
Онуфрій та Антоній (Паканич) під час Літургії
Фото: Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Як повідомлялося, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

Пізніше стало відомо, що Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою.

Митрополит Антоній записав жалісливе відео, у якому стверджував, що розрив із Москвою стане «духовною смертю для України». На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском.

До слова, патріарх РПЦ Кирило вирішив, що у зруйнованому соборі в Одесі сидів Антихрист.

Теги: церква Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій УПЦ МП

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