Мовний омбудсмен повідомив, яку кількість штрафів наклав торік

Мовний омбудсмен у 2023 році за порушення мовного закону здійснив 61 попередження

Уповноважений із захисту державної мови у 2023 році наклав 21 штраф за порушення мовного закону. Про це йдеться у відповіді Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на інформаційний запит «Укрінформу».

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«У 2023 році за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» було застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафу – 21, у вигляді попередження – 61», – зазначено у відповіді.

Загалом Уповноваженим із захисту державної мови протягом 2023 здійснено 125 державних контролів за застосуванням державної мови та за порушення вимог мовного закону. Зокрема, оголошено попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складання акта 33 суб’єктам господарювання.

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