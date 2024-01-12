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Мовний омбудсмен повідомив, яку кількість штрафів наклав торік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мовний омбудсмен повідомив, яку кількість штрафів наклав торік
Мовний омбудсмен протягом 2023 здійснив 125 державних контролів за застосуванням державної мови
фото з відкритих джерел

Мовний омбудсмен у 2023 році за порушення мовного закону здійснив 61 попередження

Уповноважений із захисту державної мови у 2023 році наклав 21 штраф за порушення мовного закону. Про це йдеться у відповіді Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на інформаційний запит «Укрінформу».

«У 2023 році за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» було застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафу – 21, у вигляді попередження – 61», – зазначено у відповіді.

Загалом Уповноваженим із захисту державної мови протягом 2023 здійснено 125 державних контролів за застосуванням державної мови та за порушення вимог мовного закону. Зокрема, оголошено попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складання акта 33 суб’єктам господарювання.

Нагадаємо, мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську.

Також стало відомо, в якому місті найбільше порушують закон про мову.

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Теги: українська мова Тарас Кремінь закон

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