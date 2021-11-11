В Одесі СБУ викрила схему підробки фейкових Covid-сертифікатів

Підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – це кримінальне правопорушення, яке карається штрафом до 17 тис. грн

За останні пів року щонайменше 100 людей щомісяця отримували свідоцтво про вакцинацію, яке відображалося у застосунку «Дія»

Лікарка та медсестра однієї з одеських поліклінік підробляли Covid-сертифікати та вносили до реєстру інформацію про введення щеплення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«За даними слідства, група зловмисників налічувала декілька осіб із чітко визначеними обовʼязками. Посередник підшуковував «клієнтів» серед нібито перевірених людей, медсестра вела облік «вакцинованих» і заповнювала відповідні документи, а лікар вносив неправдиві дані в інформаційну систему Національної служби здоров’я України (НСЗУ)», – зазначається у повідомленні.

За останні пів року щонайменше 100 людей щомісяця отримували свідоцтво про вакцинацію, яке відображалося у застосунку «Дія». При цьому щеплень їм ніхто не робив. Така послуга коштувала від 1 до 2 тис. грн.

Під час обшуків, проведених за адресами роботи та фактичного мешкання зловмисників, правоохоронці виявили:

документи, у тому числі медичні, що засвідчують фейкові щеплення;

комп’ютерну техніку, з якої вчинялися несанкціоновані втручання в інформаційну систему НСЗУ;

мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність;

банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» з клієнтами.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні правопорушення.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Після виявлення персональних даних осіб, які були протиправно внесені в інформаційну систему НСЗУ, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.

Нагадуємо, що підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – це кримінальне правопорушення, яке карається штрафом до 17 тис. грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до двох років.

Використання завідомо фальшивого документа також підпадає під ст. 358 Кримінального кодексу України і карається до 2 років обмеження волі.

До слова, у «Борисполі» з фальшивими Covid-сертифікатами попалися ще десять українців.

Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді.