Вчені назвали ще одну паталогію, яка впливає на важкість перебігу коронавірусу

Проблеми із диханням під час сну значно підвищують шанси померти від коронавірусу

У ході важливого дослідження медики вивчали порушення сну у пацієнтів

Порушення дихання під час сну на третину підвищують ризик важкого перебігу Covid-19 та смерті. Про це йдеться у дослідженні американських лікарів, опублікованому у журналі JAMA Networks Open.

Проаналізувавши медичні записи 5,4 тис. пацієнтів, дослідники помітили зв’язок порушення дихання уві сні із тим, як людина перенесе коронавірусну хворобу.

Слід зазначити, що порушення дихання уві сні – узагальнене поняття, що об’єднує багато паталогій. Одна з найпоширеніших – апное, зупинка дихання уві сні на понад 10 секунд. У важких випадках вона може сягати 2-3 хвилин і займати більшу частину загального часу сну. Гіпоксія, спричинена зупинками дихання, суттєво погіршувала прогнози перебігу Covid-19.

«Хоча гіпоксія підвищує вірусну реплікацію та рівні запалення, наші результати показують, що вихідна гіпоксія, пов'язана зі сном, не асоціюється з підвищеною імовірністю зараження SARS-CoV-2», – зазначають автори роботи.

Внесок гіпоксії у важкість перебігу коронавірусної хвороби, ймовірно, багатофакторний, включаючи мікроінфаркти, запалення легеневої паренхіми, гіпоксичну легеневу вазоконстрикцію (звуження судин) та пошкодження легень. Все це може впливати на результати лікування.

«Наші результати мають важливе значення, оскільки скорочення госпіталізацій та смертності може знизити навантаження на системи охорони здоров'я, – зазначає провідний автор дослідження доктор Синтія Пена Орбеа.

Нагадаємо, у дослідженні Національної академії наук України йдеться, що країна вже пройшла пік пандемії коронавірусу.

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