Pfizer отримає сто днів на адаптацію вакцини до штаму «Омікрон»

Компанія готова переробити препарат проти Covid-19 до нового штаму

Протягом 2-3 тижнів вчені збиратимуть інформацію про варіант вірусу

Компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу «Омікрон». Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Ризі.

Президентка Єврокомісії відзначила, що протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам «Омікрон», однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Якщо небезпека вірусу буде доведена – Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

Також стало відомо, чому новий штам коронавірусу назвали «Омікрон».

Крім того, стали відомі симптоми «Омікрону»: як «упізнати» небезпечний штам Covid-19.

Напередодні опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму.

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