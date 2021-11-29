Японія закриває кордони через «Омікрон»

Японський уряд вирішив поки що не пускати іноземців до країни

Країна вже закрила свої кордони для іноземців із дев'яти країн включно із Південною Африкою

Уряд Японії планує закрити в’їзд у країну для іноземних громадян через поширення нового варіанту коронавірусу під назвою «Омікрон». Раніше цей різновид Covid-19 був виявлений у Південно-Африканській республіці та низці інших країн, повідомляє Reuters.

«Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна розгляне питання про подальше посилення своїх кордонів, оскільки нещодавно виявлений варіант коронавірусу «Омікрон» поширюється по всьому світу», – йдеться у повідомленні.

У коментарі репортерам прем’єр зазначив, що станом на 28 листопада Японія вже закрила свої кордони для іноземців із дев'яти країн включно із Південною Африкою.

«Оскільки ми спостерігаємо поширення (нового штаму – ред.) у всьому світі, ми продовжуємо розглядати подальші заходи щодо посилення прикордонного контролю та оголосимо про рішення у належний час», – пояснив він.

За даними The Japan Times, в’їзд буде заборонено у тому числі для тих, хто приїздить із діловою метою, іноземних студентів та іноземних стажерів. Водночас запропоновані урядом обмеження не стосуватимуться іноземних резидентів та громадян Японії, які повторно в’їздять до країни

«Ми (запроваджуємо обмеження – ред.) із сильним почуттям кризи», – наголосив Кісіда.

Тим часом президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони.

Раніше через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

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