Новий штам коронавірусу – це серйозно

«Омікрон» доводить до паніки країни Євросоюзу

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Нидерланды ввели запрет для путешественников из Южной Африки самыми первыми. Запрет вступил в действие с полудня пятницы. На момент введения запрета в воздухе находилось 2 рейса. Так вот, среди всех протестированных пассажиров двух рейсов выявили 61 положительный тест на Covid-19. Зараженными оказался примерно каждый десятый путешественник.

Сегодня с утра им проводят дополнительное тестирование чтобы определить есть ли среди них вариант Омикрон.

Все транзитные пассажиры которые летели этими рейсами будут 5 дней сидеть на карантине.

61 позитивный из около 600 пассажиров это как-то очень много. Что за тесты они делали перед вылетом, огромный вопрос. Похоже со временем вылезет много паршивых подробностей, и уже сейчас ясно что фальшивые тесты в ЮАР распространенная практика. А еще пугает доля позитивных среди пассажиров.

Учитывая длительность рейса, через пару дней, позитивных среди пассажиров этих рейсов будет в несколько раз больше. Короче скверная история.

Голландские органы здравоохранения пытались связаться с примерно 5000 других пассажиров, которые приехали из Южной Африки, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии или Зимбабве с понедельника, чтобы призвать их как можно скорее пройти тест на COVID-19.

Короче если Омикрон окажется реально таким контагиозным, будет весело.

П.С. Но это еще не все негативные новости по Нидерландам.

С 28 ноября в стране вводят ночные ограничения. С 17:00 должны быть закрыты магазины второстепенных товаров.

Больницы должны отменить плановые операции.

Бары и рестораны в 20:00 закрываются еще с начала месяца, но это все равно не смогло остановить вспышку.

Предложение правительства – которое еще не является политикой – запретить непривитым людям посещать общественные места в минувшие выходные спровоцировало три ночи беспорядков.

В пятницу голландские больницы получили указание отложить все не экстренные операции, чтобы освободить коек в отделениях интенсивной терапии. Некоторые пациенты были переведены в соседнюю Германию.

Джерело: блог Євген Істребіна

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