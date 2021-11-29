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    Новий штам коронавірусу – це серйозно

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    фото: МОЗ України

    «Омікрон» доводить до паніки країни Євросоюзу

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    Нидерланды ввели запрет для путешественников из Южной Африки самыми первыми. Запрет вступил в действие с полудня пятницы. На момент введения запрета в воздухе находилось 2 рейса. Так вот, среди всех протестированных пассажиров двух рейсов выявили 61 положительный тест на Covid-19. Зараженными оказался примерно каждый десятый путешественник.

    Сегодня с утра им проводят дополнительное тестирование чтобы определить есть ли среди них вариант Омикрон.

    Все транзитные пассажиры которые летели этими рейсами будут 5 дней сидеть на карантине.

    61 позитивный из около 600 пассажиров это как-то очень много. Что за тесты они делали перед вылетом, огромный вопрос. Похоже со временем вылезет много паршивых подробностей, и уже сейчас ясно что фальшивые тесты в ЮАР распространенная практика. А еще пугает доля позитивных среди пассажиров.

    Учитывая длительность рейса, через пару дней, позитивных среди пассажиров этих рейсов будет в несколько раз больше. Короче скверная история.

    Голландские органы здравоохранения пытались связаться с примерно 5000 других пассажиров, которые приехали из Южной Африки, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии или Зимбабве с понедельника, чтобы призвать их как можно скорее пройти тест на COVID-19.

    Короче если Омикрон окажется реально таким контагиозным, будет весело.

    П.С. Но это еще не все негативные новости по Нидерландам.

    С 28 ноября в стране вводят ночные ограничения. С 17:00 должны быть закрыты магазины второстепенных товаров.

    Больницы должны отменить плановые операции.

    Бары и рестораны в 20:00 закрываются еще с начала месяца, но это все равно не смогло остановить вспышку.

    Предложение правительства – которое еще не является политикой – запретить непривитым людям посещать общественные места в минувшие выходные спровоцировало три ночи беспорядков.

    В пятницу голландские больницы получили указание отложить все не экстренные операции, чтобы освободить коек в отделениях интенсивной терапии. Некоторые пациенты были переведены в соседнюю Германию.

    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: здоров'я США ліки ВООЗ коронавірус
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    Новий штам коронавірусу – це серйозно