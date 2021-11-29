Президент ПАР закликав терміново скасувати обмеження авіасполучення через «Омікрон»

Немає наукових доказів того, що обмеження допоможуть запобігти розповсюдженню нового штаму

Сиріл Рамафоса вважає необхідним скасувати заборони на авіаперельоти через новий варіант Covid-19

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони. Про це він заявив у зверненні до нації, повідомляє «РИА Новости».

«Ми дуже розчаровані рішенням деяких країн заборонити поїздки з низки держав півдня Африки після виявлення варіанта «Омікрон». Це явний і абсолютно невиправданий відступ від зобов'язань, які багато хто з цих країн узяв на себе на зустрічі «Великої двадцятки» у Римі», – заявив Рамафоса.

Він додав, що закликає всі країни терміново скасувати ці заборони.

За словами лідера ПАР, немає наукових доказів того, що обмеження допоможуть запобігти розповсюдженню нового штаму, але вони точно зашкодять економіці та «підірвуть» усі зусилля, докладені до відновлення після пандемії коронавірусу.

Президент уточнив, що заборони на авіаперельоти запровадили Британія, США, члени Євросоюзу, арабські країни та низка інших держав.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Кріт того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

Сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

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