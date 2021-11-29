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    У неділю від Covid-19 померли майже 300 українців

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    В Україні виявили ще 5,8 тис. нових випадків хвороби - У неділю від Covid-19 померли майже 300 українців
    В Україні виявили ще 5,8 тис. нових випадків хвороби
    фото: МОЗ

    До лікарень вчора потрапили понад 2 тис. ковід-хворих

    За добу 28 листопада в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих на коронавірус. Добою раніше хвороба забрала життя 568 людей.

    Як повідомляє пресслужба МОЗ, також за минулу добу з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізовано 2 082 особи. Летальних випадків через хворобу – 297. Вчора одужало від ковіду понад 10,4 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,4 млн осіб;
    • одужало – 2,9 млн осіб;
    • летальних випадків – 85,4 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15,8 млн.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    У неділю в Україні майже 94 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 31 тис. людей, повністю імунізовані – 62,9 тис. людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13,3 млн людей, з них отримали одну дозу – 13,3 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10,9 млн людей. Загалом проведено майже 24,3 млн щеплень.

    Також у МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

    Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

    Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби коронавірус
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    У неділю від Covid-19 померли майже 300 українців