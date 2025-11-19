На Черкащині до ПЦУ перейшов унікальний Спасо-Преображенський храм

Спасо-Преображенська церква збудована у 1839 році архітектором Джорджо Торічеллі

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Черкаси».

Настоятель Спасо-Преображенської церкви отець Василь розповів, що церква до ПЦУ перейшла 16 листопада. «Я приїхав на молебень до церкви, дивлюся, люди стоять з одного боку воріт та з іншого. Я зрозумів, що щось не то і зателефонував у поліцію. Місцеві люди самоорганізувалися і зайшли на територію. Потім була проведена інвентаризація майна, тому що все-таки ця будівля є державною власністю, історична пам'ятка. Нині двері відчинені для всіх українців», – наголосив він.

Спасо-Преображенська церква – храм в селі Мошни Черкаського району Черкаської області. Збудована у 1839 році архітектором Джорджо Торічеллі, освячена київським митрополитом Філаретом 19 серпня 1840 року. Входила до палацово-паркового ансамблю Воронцова. Автор проєкту італійський архітектор Георгій (Джорджо) Торічеллі.

За словами отця Василя, нині він веде чергування на території церкви разом із вірянами: «Коли буде служба, я вам не можу сказати, тому що церква перебуває у стані переходу. Фізично там дуже багато роботи. Кожну нашу дію ми будемо висвітлювати, щоб люди бачили, що там відбувалося за цей час. А також ми звернемося до Міністерства культури. Тож нині московські віряни та їх настоятель Олег покинули територію святині».

Раніше у Тульчинському районі на Вінниччині релігійна громада храму Димитрія Солунського прийняла рішення про приєднання до Православної церкви України, вийшовши з Української православної церкви Московського патріархату.