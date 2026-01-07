Онуфрій святкує Різдво разом з Москвою. Митрополит закликав молитися за... «серця воюючих»

Предстоятель Московської церкви в Україні привітав вірян із Різдвом 7 січня та закликав до любові до «злонамірених»

Очільник Московської церкви в Україні, що діє під брендом УПЦ (МП), митрополит Онуфрій оприлюднив своє різдвяне послання до вірян 6 січня. Святкування за юліанським календарем учергове продемонструвало синхронність дій УПЦ МП з Російською православною церквою, а сама проповідь містила неоднозначні поради щодо боротьби зі злом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст звернення митрополита.

У тексті послання митрополита Онуфрія, опублікованому Центром інформації УПЦ, є дивний заклик. «Вже четвертий рік підряд ми зустрічаємо Різдво Христове, Свято Божого миру і благовоління, під звуки смертельних пострілів, і ми щиро молимось, щоб Господь умиротворив серця воюючих проти нас», – йдеться у повідомленні. Хто ці воюючі Онуфрій конкретно не називає. Кожен може підставити потрібне сам.

Митрополит вперто не називає тих, хто завдає смертельних пострілів Україні і хто воює проти нашої держави. Водночас він пропонує молитися за умиротворення тих, хто воює.

Пояснюючи, як боротися зі злом, Онуфрій написав такі рядки: «Божественна любов перемогла людську злобу і гріх. Боротьба Спасителя зі злом була великою і тривалою, і в ній Господь навчає нас, людей, як ми можемо і повинні протистояти гріху: якщо можливо, то тікати від гріха, як Богомладенець втік від злого Ірода в Єгипет, а якщо неможливо втекти, то мужньо терпіти людські слабкості, немочі і недоліки, як це робив Христос Спаситель».

Тези про «терпіння людських немочей» у розпал війни сприймаються як прихований заклик до пасивності перед обличчям агресора замість активного захисту держави.

Про що ще йдеться у посланні:

Любов до «злонамірених»: Онуфрій закликав любити людей незалежно від того, як вони ставляться до нас – «чи вони добрі, чи злонамірені».

Текст привітання митрополита Онуфрія скриншот

Попри те, що частина вірян Московської церкви традиційно вітає митрополита, під публікацією з’явилося чимало критичних та розгніваних коментарів. Українці дорікають очільнику УПЦ за відсутність патріотичної позиції та запізніле святкування:

Петро Климчук: «А де молитва за перемогу українського народу?»,

Григорій Ільницький: «А хто благословив рашистів і збирав допомогу для рашистів!!!»,

Леонід Громик: «Пізно... Різдво Господа нашого вже пройшло...»,

Oksana Bodnar Fedyna: «Про Ірода не треба, тому що Ірод бомбить зараз мирних дітей в Україні... Веселих Свят!».

Нагадаємо, що в Україні триває процес обмеження діяльності релігійних організацій, які мають канонічний зв'язок із країною-агресоркою РФ. Продовження святкування Різдва за «московським часом» лише посилює суспільну напругу навколо статусу УПЦ.

Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату 12 серпня 2025 року подала позов проти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, церковники добиваються визнання протиправним та скасування припису Держслужби з етнополітики від 17 липня 2025 року про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На їхню думку, припис суперечать статті 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання») «як акту прямої дії, міжнародним правовим актам та рішенням Європейського суду з прав людини».

Як відомо, 20 серпня 2025 року, минув рік із моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви в Україні. Народна депутатка Юлія Сірко заявила, що його виконання свідомо гальмується. За її словами, причиною є «російська агентура», що зачаїлася в державних структурах.

Раніше духовний радник президента США, пастор Марк Бернс заявляв, що російський диктатор Володимир Путін використовує Московську церкву в Україні для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей. Як зазначив пастор, Україна відстоює релігійну свободу. Водночас слова Путіна про захист РПЦ є лицемірством, оскільки РФ забороняє та закриває українські церкви на окупованих територіях.

До слова, у серпні 2025 року колишній президент Молдови, проросійський політик Ігор Додон відвідав Свято-Успенський жіночий монастир у молдавському селі Каларашовка Окницького району, де отримав орден князя Володимира від очільника Московської церкви в Україні митрополита Онуфрія. У жовтні 2016 Додон заявив про визнання незаконної приналежності окупованого Криму до РФ, що викликало критику з боку українського МЗС, зокрема відкликання посла України в Молдові Івана Гнатишина.