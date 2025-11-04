Головна Країна Суспільство
Чи можна тримати дома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Суд зобов'язав поліцію повернути засудженому вилучений значок із прапором РФ
фото: Верховний суд/Facebook

Феміда стала на бік засудженого за пропаганду комуністичного режиму

Верховний суд залишив без змін вирок мешканцю Черкащини, засудженого умовно за пропаганду комуністичного режиму. Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, протягом 2021 року чоловік поширював на своїй сторінці у Facebook зображення державних прапорів, гербів та інших символів СРСР, УРСР (УСРР); атрибутики з відтворенням серпа та молота, п’ятикутної зірки, портрети Сталіна тощо. За це суди призначили йому покарання у вигляді трьох років тюрми, які замінено на два роки іспитового терміну.

Натомість певні розбіжності у судів виникли щодо речових доказів, вилучених вдома у засудженого. Ідеться про прапор червоного кольору, значок із зображенням прапору Російської Федерації та «георгіївську стрічку». Місцевий суд і апеляція доручили поліції Черкащини знищити ці речі.

Однак Верховний суд категорично з цим не погодився. Зокрема, послався на статтю 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», де вказано випадки, на які не поширюється заборона. Наприклад, якщо у приватних колекціях є речі зі зображенням відповідної символіки комуністичного режиму.

«Відповідно до матеріалів справи, прапор червоного кольору та значок із зображенням прапору Російської Федерації та георгіївською стрічкою було вилучено в житлі засудженого під час обшуку. Будь-якої інформації, що зазначені предмети підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, як це передбачено частиною 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, матеріали справи не містять. Тобто ці предмети не відповідають ознакам речових доказів. Суд погоджується з доводом сторони захисту, що згаданий Закон (про декомунізацію – «Главком») не містить вимоги знищувати предмети, які є власністю засудженого і зберігалися в його приватній колекції», – зазначено у постанові суду.

Тому суд скасував рішення попередніх інстанцій про знищення цих речей засудженого і зобов'язав поліцію їх повернути.

Крім того, Верховний суд не вважає, що факт прихильності окремих осіб до комуністичного чи нацистського режиму дозволяє їм порушувати встановлені законами України заборони чи виправдовувати порушення, вчинені іншими особами.

«Такі особи можуть мати свою позицію, яка не співпадає з позицією більшості громадян держави, однак вони повинні утриматися від публічних висловлювань, поширення, виготовлення символіки комуністичного режиму», – наголосив суд.

Як повідомляв «Главком», у Вінниці суд визнав винною головну спеціалістку відділу контролю управління діловодства та контролю апарату ОВА у виправдовуванні та визнанні правомірною збройну агресію Росії проти України.

За матеріалами справи, протягом 2024 року обвинувачена під час телефонних розмов зі своєю матір’ю та іншими абонентами розповсюджувала фейки про війну. Наприклад, кільком співрозмовникам посадовиця ОВА назвала Львів «фашистським», де, за її словами, їздять «машини зі свастикою та німецькими хрестами». Після чого порадила знайомій Лесі «на руских не дуже гонити».

В одній із розмов із мамою, якій 74 роки, обвинувачена порушила тему відзначення 9 Травня. Зокрема, на репліку мами, яка сказала, що скоро помре, її донька підбадьорила: «Ще поїдемо з тобою в Москву на 9-те травня празднувати, день победи».

Теги: вирок суд Черкащина декомунізація пропаганда війна

