Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 8 січня в церковному календарі – День пам’яті святого ісповідника Еміліяна, єпископа Кизицького

8 січня православна церква вшановує пам'ять святого Еміліяна, єпископа Кизицького. Це свято присвячене мужності та непохитності ієрарха, який попри заслання та тортури залишився вірним шануванню святих ікон.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого ісповідника Еміліяна

Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва фото 1

8 січня православна церква вшановує пам'ять святого Еміліяна, який був єпископом міста Кизик у IX столітті. Під час правління імператора-іконоборця Лева Вірменина, святого закликали відмовитися від шанування ікон, проте він рішуче заявив, що питання віри мають вирішуватися церквою, а не правителями. За таку непохитну позицію Еміліяна позбавили кафедри та відправили у вигнання. Протягом багатьох років він терпів злидні та знущання, але до останнього подиху зберігав вірність канонам православної віри. Через своє ісповідництво він став символом потужного духовного опору державному тиску на релігійні переконання.

Молитви дня

О, пресвятий і преславний ісповіднику Христовий Еміліяне! Ти за істину постраждав і віру православну до кінця зберіг. Молимо тебе: поглянь на наші потреби, зміцни наші слабкі сили у боротьбі зі спокусами, визволи від невігластва та зневіри. Подай нам силу духу, щоб ми могли мужньо долати всі життєві випробування. Виблагай у Господа мир для нашої землі та благословення для кожної родини.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають зрозуміти, якими будуть весна та літо:

  • Якщо на Омеляна вітер дме з півдня – чекайте на літо з потужними грозами.
  • Якщо сонце яскраво світить у цей день – серпень буде спекотним і безхмарним.
  • Снігопад 8 січня віщує затяжну та холодну весну.
  • Якщо на деревах багато інею – літо буде вологим та прохолодним.

Цей день традиційно вважався завершенням основних зимових свят, коли люди нарешті поверталися до щоденних господарських справ, примовляючи: «Мели, Омеляне, твоя пора».

