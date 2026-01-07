Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву

Уряд доручив мобілізувати всі служби для реагування на негоду

Синоптики попереджають, що через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Циклон проникне через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, температура вночі знизиться до -20°C, а вдень до -10°C.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що можуть бути додаткові перебої в електропостачанні через снігові накатки на лініях електропередач та ускладнення руху на дорогах, пише «Главком».

За повідомленням Свириденко, енергосистема України постійно піддається атакам ворога, а енергетики працюють в умовах високого стресу, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погоди накладає додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Уряд активно працює, щоб мінімізувати наслідки негоди.

На засіданні уряду було ухвалено кілька рішень для підготовки до негоди та забезпечення допомоги громадянам:

МВС разом із ДСНС та Національною поліцією мають підготувати снігоочисну та інженерну техніку, техніку підвищеної прохідності, мобільні пункти обігріву та за потреби залучити їх для допомоги учасникам дорожнього руху.

Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевими органами влади забезпечать своєчасне реагування на наслідки негоди, підготують резерви пального та забезпечать обробку доріг протиожеледними сумішами.

Профільні міністерства мають підготувати пункти незламності на випадок перебоїв з енергопостачанням або зв'язком.

Міненерго разом з Мінрозвитку та енергетичними компаніями мають забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад і при необхідності збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включаючи імпорт з ЄС.

«Закликаємо людей бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб», – написала Свириденко.

Як повідомлялось, Український гідрометцентр попереджає про суттєве погіршення погодних умов у столиці протягом найближчих двох діб. У четвер, 8 січня, очікується значний мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця на дорогах.

Негода посилиться 9 січня, коли синоптики прогнозують значний сніг та хуртовини, що відповідає першому рівню небезпечності. Через такі прогнози міська влада попереджає про можливе обмеження в’їзду для великогабаритного транспорту, щоб мінімізувати затори та дати змогу працювати снігоприбиральній техніці.