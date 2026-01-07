Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
фото: glavcom.ua

Уряд доручив мобілізувати всі служби для реагування на негоду

Синоптики попереджають, що через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Циклон проникне через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, температура вночі знизиться до -20°C, а вдень до -10°C.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що можуть бути додаткові перебої в електропостачанні через снігові накатки на лініях електропередач та ускладнення руху на дорогах, пише «Главком».

За повідомленням Свириденко, енергосистема України постійно піддається атакам ворога, а енергетики працюють в умовах високого стресу, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погоди накладає додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Уряд активно працює, щоб мінімізувати наслідки негоди.

На засіданні уряду було ухвалено кілька рішень для підготовки до негоди та забезпечення допомоги громадянам:

  • МВС разом із ДСНС та Національною поліцією мають підготувати снігоочисну та інженерну техніку, техніку підвищеної прохідності, мобільні пункти обігріву та за потреби залучити їх для допомоги учасникам дорожнього руху.
  • Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевими органами влади забезпечать своєчасне реагування на наслідки негоди, підготують резерви пального та забезпечать обробку доріг протиожеледними сумішами.
  • Профільні міністерства мають підготувати пункти незламності на випадок перебоїв з енергопостачанням або зв'язком.
  • Міненерго разом з Мінрозвитку та енергетичними компаніями мають забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад і при необхідності збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включаючи імпорт з ЄС.

«Закликаємо людей бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб», – написала Свириденко.

Як повідомлялось, Український гідрометцентр попереджає про суттєве погіршення погодних умов у столиці протягом найближчих двох діб. У четвер, 8 січня, очікується значний мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця на дорогах.

Негода посилиться 9 січня, коли синоптики прогнозують значний сніг та хуртовини, що відповідає першому рівню небезпечності. Через такі прогнози міська влада попереджає про можливе обмеження в’їзду для великогабаритного транспорту, щоб мінімізувати затори та дати змогу працювати снігоприбиральній техніці. 

Читайте також:

Теги: снігопад негода Юлія Свириденко пункти незламності погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступниця голови Держаудитслужби (праворуч) доповіла премʼєрці про заплановані аудити
Аудит «Енергоатома» та оборонки. Свириденко повідомила, коли стануть відомі результати
10 грудня, 2025, 21:43
Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
9 грудня, 2025, 11:51
Прем'єрка розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу
Коли покращиться ситуація з відключенням світла? Відповідь Свириденко
11 грудня, 2025, 14:22
23 грудня на заході, півночі та частково в центрі країни буде невеликий сніг, тоді як на півдні та сході без опадів
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Святвечір та Різдво
23 грудня, 2025, 05:25
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 2025, 05:59
Найтепліше було 10-го грудня, тоді максимальна температура підвищилась до +9,3°C
Зима запізнилася на місяць: яким був грудень у Києві
2 сiчня, 11:23
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання
5 сiчня, 08:37
8 січня циклон накриє Україну
Циклони накриють Україну: коли очікувати найбільшого погіршення погоди
Вчора, 07:31
Софія Федина розчистила вулицю від снігу
Соратниця Порошенка взяла лопату і звернулася до українців
Вчора, 12:40

Суспільство

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
У Дніпрі та Запоріжжі стався масштабний блекаут (оновлено)
У Дніпрі та Запоріжжі стався масштабний блекаут (оновлено)
Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua