Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг в бою з російськими окупантами на Харківщині. Згадаймо Василя Дещинського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг в бою з російськими окупантами на Харківщині. Згадаймо Василя Дещинського
Василь Дещинський народився 13 лютого 1981 року в селі Озеряни Дубенського району
колаж: glavcom.ua

У 2014 році Василь Дещинський приєднався до захисту Батьківщини у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Дещинського.

44-річний сержант Василь Дещинський загинув 23 грудня 2025 року в бою з російськими окупантами на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Василь Дещинський народився 13 лютого 1981 року в селі Озеряни Дубенського району. Навчався у Квітневській загальноосвітній школі, згодом закінчив Здолбунівське технічне училище №2, а також здобув фах інженера-будівельника у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Після навчання чоловік працював за спеціальністю – долучився до будівництва низки об’єктів у Рівному.

У 2014 році Василь Дещинський приєднався до захисту Батьківщини у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Тримав оборону Дебальцевого, брав участь у боях за Луганщину. Після демобілізації певний час працював на будівництві за кордоном.

У січні 2022 року чоловік повернувся в Україну й з першого дня повномасштабного вторгнення продовжив захищати рідну землю. Деякий час працював інструктором. Цьому передувало навчання у Польщі та Великій Британії. Був нагороджений медалями «За участь в АТО», «За поранення».

«Принциповий, завжди відвертий і прямолінійний, із загостреним почуттям справедливості, щирий патріот України. Він був неймовірною людиною – люблячим чоловіком та прекрасним батьком», – таким його запам’ятала дружина.

Василь Дещинський приєднався до захисту Батьківщини у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади ще у 2014 році. Тримав оборону Дебальцевого, брав участь у боях за Луганщину
Василь Дещинський приєднався до захисту Батьківщини у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади ще у 2014 році. Тримав оборону Дебальцевого, брав участь у боях за Луганщину
фото: Рівненська міська рада/Facebook

44-річний сержант Василь Дещинський загинув 23 грудня 2025 року в бою з російськими окупантами на Харківщині.

Прощання з Василем Дещинським відбулося 3 січня на майдані Незалежності в Рівному. Заупокійна служба відбулася у Свято-Покровському соборі. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Тинне» в обласному центрі.

Траурний портрет захисника України Василя Дещинського
Траурний портрет захисника України Василя Дещинського
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання із захисником України Василем Дещинським
Прощання із захисником України Василем Дещинським
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Вшанування полеглого воїна
Вшанування полеглого воїна
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Нагорода захисника
Нагорода захисника
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Василем Дещинським відбулося 3 січня на майдані Незалежності в Рівному
Прощання з Василем Дещинським відбулося 3 січня на майдані Незалежності в Рівному
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У захисника залишилися дружина та двоє доньок.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи готова Росія закінчити війну?
Чи готова Росія закінчити війну?
23 грудня, 2025, 16:57
Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач
Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач
24 грудня, 2025, 16:59
Військовослужбовець Ігор Луценко вважає: росіяни не відмовлилися від лідквідації України. А тому говорити про «компромісний мир» – це самообман або завуальована капітуляція
Ігор Луценко: Жодні мінімально вигідні «мирні» рішення нам зараз не світять
9 грудня, 2025, 14:35
Юрко Костишин загинув на фронті
На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
15 грудня, 2025, 17:22
Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
14 грудня, 2025, 15:34
Поки існує Російська Федерація і Російська імперія, війна не закінчиться ніколи, вважають військові
Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?
13 грудня, 2025, 19:15
Президент РФ готовий віддати 1,1 млн своїх людей, водночас не досягаючи серйозних воєнних перемог
Генсек НАТО назвав головну перешкоду для досягнення миру в Україні
21 грудня, 2025, 17:34
Нині триває 1403-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
27 грудня, 2025, 08:14
Сили оборони закріпилися у Вовчанську вздовж річки
Окупанти намагаються обійти Вовчанськ: Сили оборони назвали мету
31 грудня, 2025, 18:56

Суспільство

Онуфрій святкує Різдво разом з Москвою. Митрополит закликав молитися за... «серця воюючих»
Онуфрій святкує Різдво разом з Москвою. Митрополит закликав молитися за... «серця воюючих»
Скандал з італійцем Рокко, який поважає Путіна: всі деталі інциденту
Скандал з італійцем Рокко, який поважає Путіна: всі деталі інциденту
Поліг в бою з російськими окупантами на Харківщині. Згадаймо Василя Дещинського
Поліг в бою з російськими окупантами на Харківщині. Згадаймо Василя Дещинського
Циклони накриють Україну: коли очікувати найбільшого погіршення погоди
Циклони накриють Україну: коли очікувати найбільшого погіршення погоди
Усе через РФ. Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи
Усе через РФ. Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи
В Україні мокрий сніг, подекуди ожеледиця: погода на 7 січня 2026
В Україні мокрий сніг, подекуди ожеледиця: погода на 7 січня 2026

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua