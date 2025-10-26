На Черкащині переселенець вирощує найдорожчу в світі спецію

Перші цибулини шафрану Павло Булгаков висадив рік тому

Павло Булгаков вирощує шафран у селі Каленики на Золотоніщині. Раніше протягом шести років робив це у рідній Каховці. Через повномасштабне вторгнення він залишив дім і тепер свою справу почав заново вже на Черкащині. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Перші цибулини шафрану Павло Булгаков висадив рік тому. Із квітів він збирає помаранчеві серединки, засушує їх і робить спеції.

Із квітки крокуса збирають рильця, а після висушування виходить спеція фото: suspilne.media

У трьох нитках всередині рослини – найбільша цінність цієї квітки, крокусу посівного, пояснив власник господарства.

«Щоб була якісна спеція, ми збираємо ці три ниточки. Це і є та найдорожча в світі спеція, шафран. Це називається Crocus sativus, повна назва. Якщо інші крокуси квітнуть весною, то саме цей крокус квітне восени. І саме з квітки цього крокусу збирають рильця, а після висушування виходить спеція», – каже Павло Булгаков.

Переселенець із Каховки вирощує шафран на Черкащині фото: suspilne.media

Збирають нитки з середини рослини вручну.

«Крихітні масштаби, але дуже багато ручної роботи. Якщо рахувати просто затрати, то спеція виходить в собівартості від 150 гривень за грам», – каже підприємець.

Займатися цією справою він почав дев'ять років тому у рідній Каховці.

«У нас були вже такі продукти, тобто не лише сама спеція, а й мед із шафраном. Була різна співпраця, шафран додавали в сири, ще був продаж посадкового матеріалу», – розповів власник господарства.

Павло Булгаков засадив шафраном п'ять соток землі фото: suspilne.media

Через повномасштабне вторгнення довелося залишити свій дім і почати свою справу заново, на Черкащині:

«Можна побачити, що є трошки неоднорідність сходів. Це наслідок експериментів з глибинами та термінами висадки. Тобто, дублюється досвід, який був на півдні», – розповідає Павло Булгаков.

Нині шафраном засаджено п'ять соток землі. Торік із врожаю вийшло 12 грамів спецій, розповів Павло Булгаков. Цьогоріч, додав, очікує зібрати 80 грамів рилець.

«Орієнтовно від 12 до 15 грамів виходить із кілограма таких квіточок. Окрім того, що ця спеція є барвником, її додають у їжу як природний підсилювач смаку».

Найдорожчі спеції

Після збору врожаю кожне рильце у квітці відділяє, пояснив Павло Булгаков. Потім засушує і продає через соцмережі. Має і власні улюблені поєднання цієї спеції:

«Додаю при маринуванні м’яса, обов’язково в шашлик. Артишоки тушкував, то теж додавав, вечеря вийшла просто класна».

Нагадаємо, одна з найпопулярніших у світі спецій – шафран – подорожчала до «золотого» рівня. Ці прянощі цінуються за складність виробництва.

Раніше лікарі розповіли про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю.