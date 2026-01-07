Скандал з італійцем Рокко, який поважає Путіна: всі деталі інциденту

Італійцю, який заявляв, що поважає Путіна, було відмовлено у в'їзді в Україну

У мережі спалахнув скандал: українка Дар'я Мельниченко викрила громадянина Італії, на ім'я Рокко, який відкрито висловлював підтримку російському диктатору Володимиру Путіну та прямував до України. Дівчина привернула увагу соцмереж, аби завадити йому перетнути кордон. «Главком» розповідає все, що наразі відомо про цей інцидент.

Дар’я Мельниченко в соцмережі Threads розповіла, що під час поїздки з Італії до України її попутниками в автобусі були італієць Рокко та його дружина – громадянка України. Під час однієї із зупинок чоловік звернув увагу, що дівчина спілкується італійською мовою у робочих справах, і ініціював розмову. У ході бесіди він заявив, що поважає та підтримує російського диктатора, тоді як Володимир Зеленський, як і Україна загалом, викликають у нього неприязнь.

Мельниченко відповіла, що з такими поглядами не варто продовжувати подорож до України. У відповідь Рокко заявив, що його українська дружина поділяє його позицію. Після цього дівчина вирішила зробити все можливе, аби чоловік не потрапив на територію Української держави.

«Я ляжу, але воно в Україну не заїде», – написала тоді дівчина.

За словами Дар’ї Мельниченко, працівники Чопського прикордонного загону ще до прибуття автобуса були поінформовані про ситуацію. У результаті італійцю відмовили у в’їзді в Україну, а Державна прикордонна служба заборонила йому перетинати кордон протягом трьох років.

Сама ж Дар’я після повернення додому отримала широку підтримку в соцмережах, популярність та подарунки.

Заява перевізника

Перевізник Al-Trans, який здійснює регулярні пасажирські перевезення, офіційно повідомив про відмову надалі обслуговувати іноземця через його відкриту підтримку російського диктатора.

«Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! Наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає», – йшлося у заяві.

Зокрема, компанія вручила Дар’ї Мельниченко подарунки за розголос про Рокко у мережі.

Подарунки, які отримала дівчина за розголос у мережі

Публікації Дар’ї Мельниченко про цей інцидент зібрали тисячі коментарів і десятки тисяч вподобань у соцмережах. Журналіст Віталій Глагола також відреагував на історію та подарував дівчині футболку з уже відомою фразою: «Я ляжу, але воно в Україну не заїде».

Зокрема, дівчина отримала презенти від волонтера Сергія Притули та перевізника.

До того ж Мельниченко розповіла, що її тато стоїть на захисті України й перебуває в окопі без зв'язку. На це відреагувала компанія stuk.ua та вирішила подарувала Starlink для нього.

Крім цього, до підтримки долучилися й інші організації та компанії, які пропонують дівчині та її батькові знижки й різні форми допомоги.

Дар’я Мельниченко поділилася теплою новиною

Також Мельниченко поділилася у мережі гарною новиною. Вона зазначила, що виходить заміж, але не стала розголошувати, хто є її нареченим.

Нагадаємо, 53-річному італійцю, який заявляв, що поважає російського диктатора Володимира Путіна, а Україна – «погана країна», було відмовлено у в'їзді в Україну. Як повідомила пресслужба, коли громадянин Італії прибув в пункт пропуску інспектори Державної прикордонної служби провели всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших служб. Унаслідок перевірки іноземцю було відмовлено в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на три роки.