У Дніпрі та Запоріжжі стався масштабний блекаут (оновлено)

У Дніпрі пролунав вибух до оголошення тривоги, після чого місто залишилось без електропостачання

Містяни фіксують сильні перепади напруги у тих районах, де ще є світло

Увечері, 7 січня у Дніпрі пролунав вибух до оголошення тривоги, після чого місто залишилось без електропостачання. Водночас зазначається, що у різних районах міста Запоріжжя також зникло електро- та водопостачання. У Кривому Розі така ж проблема. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Оновлено

За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, щодо відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.

«Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство «ДЗД» також знеструмлено», – написав він.

У Запорізькій міськраді зазначили, що через перебої з енергопостачанням в Запоріжжі екстрено розгортаються всі пункти незламності.

«На локаціях є світло, вода та тепло. Обленерго, комунальні служби, ДСНС та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі. Основне завдання – якнайшвидше відновлення енергопостачання та стабілізація системи», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням місцевих каналів, у Дніпрі немає електро-, водо- та теплопостачання. Також фіксуються проблеми з інтернетом. Електроенергія відсутня і у деяких містах області, зокрема у Павлограді та Синельниковому.

Містяни фіксують сильні перепади напруги у тих районах, де ще є світло.

Як повідомлялось, у ніч на 7 січня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що після нічного удару у місті пошкоджено понад 2 тисячі вікон, дві тролейбуси та теплотрасу біля школи, а комунальники вже вивезли більше 20 тонн уламків і продовжують відновлювати інфраструктуру.