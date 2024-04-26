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На фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук
Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії
фото: Інститут масової інформації

Журналістка після початку повномасштабного вторгнення долучилася до Збройних сил і стала мінометницею

На фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця, журналістка видань «Тиждень» і «Читомо» Алла Пушкарчук (Рута). Про це повідомив ексжурналіст «Тижня»,  військовий Дмитро Крапивенко.

«Сьогодні загинула Алла Пушкарчук (Рута). Тендітна дівчина, що пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університитеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці», – написав Дмитро Крапивенко. 

Як пише Інститут масової інформації, Алла Пушкарчук ще під час Революції Гідності долучилася до «Правого Сектора», згодом в межах їхнього інформаційного відділу їздила на фронт писати й фотографувати. Тоді отримала позивний Рута. Після початку повномасштабного вторгнення долучилася до Збройних сил і стала мінометницею.

«Читомо» зазначає, що Алла загинула внаслідок ракетного обстрілу на руках у коханого Максима, з яким вони разом після повномасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ. 

На фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук фото 1
фото: Тетяна Терен/Facebook

Алла Пушкарчук закінчила Інститут журналістики Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю видавнича справа та редагування, а також Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого за спеціальністю «театрознавство».  

Її репортаж «Поворот праворуч» увійшов в 10-ку фіналістів Конкурсу художнього репортажу «Самовидець» 2016 року. 2017 року – із серією фотографій з війни увійшла в число переможців XIX Міжнародного фотоконкурсу від Всеукраїнської газети «День».

З серпня 2014 року по квітень 2018 року працювала в 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії як журналістка й фотографка. Згодом демобілізувалася і працювала журналісткою, редакторкою стрічки новин у журналі «Український тиждень» (2018-2020), піарницею у видавничому домі «Комор» (2019-2020).

За даними Інституту масової інформації, Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро Сінченко. Він приєднався до Української добровольчої армії після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він писав матеріали про будні бійців на фронті.

До слова, захищаючи Україну, відбиваючи прорив ворога під час відходу наших військ із Авдіївки, загинула снайпер роти снайперів 53-ї окремої механізованої бригади Катерина Шинкаренко.

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Теги: фронт журналіст снайпер

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