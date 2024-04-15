ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW

Українські сили відновили позиції на південний захід від Донецька

Українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту. ЗСУ просунулися поблизу Кремінної та Новомихайлівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Українські сили підтвердили просування на південь від Кремінної станом на 14 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що українські сили просувалися на схід від Білогорівки. Російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно трохи просунулися до східних околиць Тернів, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

14 квітня позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута. Позиційні бойові дії тривали в районі Верхньокам'янського, Віймки, Спірного, Веселого та Роздолівки.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на схід від Часового Яру і продовжили наступальні дії в цьому районі. Геолокаційні кадри, показують, що окупанти просунулися на північний схід від мікрорайону Канал (східн Часового Яру) і вздовж бурелому на південний схід від міста. Бої тривали біля Нового мікрорайону на південному сході Часового Яру; біля Богданівки; на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки; біля Нью Йорка.

Речник Українського угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська штурмують Часів Яр і прилеглі райони невеликими штурмовими групами «майже 24 години на добу», а Бахмутський і Авдіївський напрямки є найбільш активними ділянками фронту на сході.

Російські війська нещодавно здійснили просування на захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 14 квітня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Новобахмутівки. Бої тривали в районі Новобахмутівки, Новокалинового, Бердичів, Семенівки, Уманського, Тоненького, Первомайського, Водяного та Невельського.

Українські сили нещодавно відновили позиції на південний захід від Донецька на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що українські сили незначно просунулися вздовж вулиці Тімірязєва на південному заході Новомихайлівки. Позиційні бої також тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки.

14 квітня тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької області, а саме в районі Старомайрського та Урожайного. Речниця Південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на півдні України проводять ротацію підрозділів і переміщують наступ на схід, у район Великої Новосілки. Гуменюк заявив, що українські сили спостерігають збільшення кількості російських штурмів біля Великої Новосілки та менше біля Роботиного.

14 квітня тривали позиційні бої поблизу Роботиного, на північний захід від Вербового на заході Запорізької області та на лівому березі Херсонської області, зокрема й під Кринками.