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На фронті загинув журналіст Дмитро Сінченко

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На фронті загинув журналіст Дмитро Сінченко
За яких обставин і де саме загинув Дмитро не повідомляється
фото: Олена Сінченко/Facebook

З 2014 року журналіст долучався до волонтерства для армії, а згодом і сам став військовим-добровольцем

У боях за Україну загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Сінченко. Про це повідомила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня.

Вона не уточнила, за яких обставин і де саме загинув Дмитро. Додала, що про дату та час прощання з Дмитром повідомить пізніше.

«Я би не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму у минулому часі. У Дмитра була одна велика любов — Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною», – написала Олена.

Вона зазначила, що Дмитро дуже філософськи і особливо ставився до життя і смерті. Тому вона просить, щоб сум був світлим.

«Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське. Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе. Повірте, він радітиме, де б не був», – так запропонувала Олена Сінченко вшанувати пам’ять Дмитра.

Дмитро Сінченко (позивний Перун) – боєць Української добровольчої армії (УДА) з Кропивницького. Приєднався до УДА після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він писав матеріали про будні бійців на фронті. З 2014 року долучався до волонтерства для армії, згодом і сам став військовим-добровольцем.

За даними Інституту масової інформації, Дмитро Сінченко став 73-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, на фронті загинув колишній редактор житомирського видання «Полісся. Today», 31-річний Володимир Петренко. 22 лютого 2024 року біля села Синьківка Купʼянського району Харківщини Володимир потрапив під російський мінометний обстріл.

Теги: журналіст війна військові смерть

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