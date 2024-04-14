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На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко

Надія Карбунар
glavcom.ua
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко
Поховають снайперку у місті Острог
фото з відкритих джерел

Військова загинула при відході наших військ із Авдіївки

Захищаючи Україну, відбиваючи прорив ворога під час відходу наших військ із Авдіївки, загинула снайпер роти снайперів 53-ї окремої механізованої бригади Катерина Шинкаренко. Про це повідомив Юрій Слобожанський.

«Із сумом повідомляю. Шинкаренко Катерина Сергіївна, позивний «Віскі», Катруся, снайпер роти снайперів 53 ОМБР, нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня, відзнакою Генерального штабу «Золотий хрест» та відзнакою Міністерства оборони України «Хрест доблесті» – на великий сум на щиті... Назавжди 30-ть», – ідеться у дописі.

На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко фото 1

«Загинула 22.02.2024 разом з групою, при відбитті прориву ворога, при відході наших військ із Авдіївки. Ласточкине-Сіверне. Бойова ситуація склалася так, що тіла лишилися глибоко в тилу ворога, без можливості евакуації. І тільки цього тижня нам вдалося повернути їх додому, а вже вчора закінчили усі офіційні заходи з встановлення та опізнаня», – додає Слобожанський.

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Поховають снайперку у місті Острог.

У Катерини Шинкаренко залишився чловік та син Денис.

На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко фото 2

Раніше на війні загинув актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до війська. 

Нагадаємо, на фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга».

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Теги: війна хрест снайпер

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