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Кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну Росії в Україні – ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну Росії в Україні – ISW
Кремль заблокував внутрішній доступ до сайту французької неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF)
фото з відкритих джерел

Блокування сайту RSF тепер позбавляє російських громадян ресурсу для оцінки впливу таких заходів на свободу слова та преси в Росії

Кремль заблокував внутрішній доступ до сайту французької неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF), позбавивши росіян доступу до незалежних оцінок російської свободи слова та преси. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

21 квітня незалежна російська громадська організація «Роскомсвобода» повідомила, що сайт RSF заблоковано в Росії разом з іншими ресурсами, які публікують інформацію про війну Росії в Україні. «Роскомсвобода» зазначила, що офіційний російський реєстр заблокованих сайтів не містить відповідального федерального відомства чи офіційної причини блокування RSF, і оцінила, що ймовірною відповідальною стороною є Генпрокуратура Росії.

RSF публікує щорічний «Індекс свободи», у якому він оцінює та ранжує 180 країн на основі кількісного аналізу зловживань щодо засобів масової інформації та якісного аналізу відповідей журналістів на опитування, яке оцінює п’ять контекстуальних показників: політичний, економічний та соціально-політичний контексти, правова база та безпека.

Індекс свободи ставив Росію між 148 і 150 зі 180 між 2015 і 2020 роками, перш ніж різко знизити рейтинг до 155 у 2022 році та 164 у 2023 році через закони про цензуру 2022 року, які криміналізують «фейкову» або «дискредитацію» інформації про російську армію, а також триваючі кампанії з дезінформації та оголошення майже всіх незалежних медіа-організацій «іноземними агентами» або «небажаними організаціями» з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Кремль повільно посилює свій фізичний та інформаційний контроль над російським інформаційним простором, у тому числі шляхом арештів журналістів та інших опозиційних голосів, імплементації законів, що позбавляють певні медіа-організації та діячів їхніх доходів, і змушує міжнародних телекомунікаційних операторів виконувати російські закони про дані. Блокування сайту RSF тепер позбавляє російських громадян ресурсу для оцінки впливу таких заходів на свободу слова та преси в Росії.

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Теги: росія війна Україна блокування Франція журналіст

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