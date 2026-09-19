21-річний блогер розповів, як купив квартиру у Чернівцях за гроші з ТікТоку

Батьки спочатку сприймали захоплення сина як звичайне хобі й думали, що це тимчасово

У 21 рік Олександр Митроняк із села Дихтинець на Буковині купив квартиру у Чернівцях за гроші, які заробив завдяки блогу. У соцмережах його знають як «Мамину Зірочку» – почав знімати ще у восьмому класі, роками без заробітку, а сьогодні його відео набирають мільйони переглядів. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Батьки спочатку сприймали захоплення сина як звичайне хобі й думали, що це тимчасово. Згодом самі стали героями його роликів, а тепер разом із ним спостерігають, як блог перетворився на роботу, а перша велика мрія – власна квартира – стала реальністю.

У 21 рік «Мамина зірочка» купив квартиру у Чернівцях

Перші гроші завдяки блогу Олександр заробив на другому курсі університету. До того впродовж двох років знімав відео «за ідею». Чотири роки накопичував необхідну суму, й цьогоріч купив власне житло. Каже, ще до того, як почав вести блог, знав, що першою великою покупкою буде нерухомість.

«Не можу навіть описати, які це були емоції. Це просто без слів. Дотепер, як ночую у себе в хаті, то не вірю, що це моя хата. Думаю, що наприкінці місяця прийде господар і буду платити йому оренду», – каже блогер.

Олександр каже, заради втілення мрії він відмовляв собі, зокрема, у подорожах, купівлі брендових речей. Мати хлопця спочатку й не здогадувалася, що син відкладає гроші на квартиру – все запитувала, чому він не купить собі чогось гарного.

Блогер у дворі батьків в селі Дихтинець фото: suspilne.media

«Кажу: «Ти вже маєш свої гроші, ну то купи собі щось файне». А він: «А мені нащо?». Я думала, що десь же відкладає гроші, й питала, може, планує машину купити. А він казав, якщо треба, то по місту на маршрутці їздить, а до хати – автобусом. Навіть не закралася думка, що він на житло збирає», – розповідає мати блогера Тетяна Митроняк.

За словами жінки, коли Олександр розповів їй про купівлю квартири, вона пів дня плакала: відчувала гордість за сина.

Три відео, які змінили ставлення Олександра до TikTok

Шлях «Маминої зірочки» у блогінгу почався у восьмому класі: дивився відео інших блогерів і думав, як міг би зробити по-своєму. Вважав це способом проявити себе та свою фантазію.

«Емоції були як крок у невідомість, але страху не було», – каже Олександр.

Перші відео не завжди набирали багато переглядів. Бували ролики, які дивилися лише кілька сотень людей. У десятому класі хлопець думав, що блогінг – не його справа.

«А потім настала ера TikTok. Сестра запропонувала зняти для соцмережі відео. Я кажу: «Нє, то для малолєток». Вона каже:»Якщо ти знімеш перші три відео, одне з них потрапить у рекомендації та набере гарну кількість переглядів, то все – TikTok це твоя доля».

Олександр погодився, аби сестра більше про це не просила. Записав три відео та одразу їх опублікував. Після цього і не заходив у застосунок до наступного дня. А коли відкрив, на одному з відео було 60 тисяч переглядів.

«І сестра така: «Доля!» Сестра із початку мого шляху була моєю найбільшою підтримкою. Все йшло через її руки. Вона знімала, допомагала монтувати, поки я не навчився», – пригадує блогер.

У відео Олександр використовує знайомі йому ситуації з повсякденного життя. Розповідає, що може побачити щось вдома чи під час роботи по господарству – і одразу придумати, як перетворити це на скетч.

«Наприклад, станеться якась ситуація у хаті – клац, і я вже зрозумів, як це можна реалізувати і подати у якомусь гумористичному відео», – говорить Олександр.

Чому «Мамина зірочка»?

Коли відео Олександра почали набирати тисячі переглядів, сестра запропонувала йому вигадати ім'я, яке б запам'яталося глядачам. Обговорювали варіанти усією родиною. Хлопець каже, «Зірочку» придумала сестра.

«Я сказав: «Прикольно». Мама сиділа збоку і така: «А чому просто зірочка, якщо це мамина дитина? Хай буде мамина зірочка». Я спершу уваги не звернув, а сестра звернула, каже: «Це геніально. О боже, це так класно». Й мені теж сподобалося».

Як до блогу долучилися батьки

Батьки хлопця спершу вважали блогерство його тимчасовим захопленням.

«Спершу думали, якщо щось там знімає, то нічого – перебіситься. Як показував відео, то дивилися: то файно, це файно, те вдалося, це смішно. Нічого поганого: не п'є, не курить…», – згадує батько Петро Митроняк.

Водночас зізнаються, що відчували – рано чи пізно теж потраплять на відео. Олександр каже, переконати їх було непросто.

Павло та Тетяна Митроняки – батьки блогера «Мамина зірочка» фото: suspilne.media

«Я їх вмовляв довго, але під хатніми маніпуляціями, під тим, що я здою корову, помию миски, щось там зроблю у хаті – вони погодились», – розповідає блогер.

Мати блогера каже, коли взяла участь у записі першого відео, то їй це сподобалося. Син вигадував такі правдоподібні ідеї для відео, що майже не доводилося грати роль.

«Я майже не докладала зусиль. Тато три години налаштовувався. А Олександр, як би не було, казав: «Усе супер, давайте так само, лиш треба так». Та й тато теж заохотився», – розповідає жінка.

Згодом батьки почали дедалі частіше з'являтися у відео. На них реагували глядачі, залишали позитивні коментарі, і це мотивувало родину продовжувати.

«Ми читали коментарі і тішилися тому, що, певно, справді подобаємося людям. Саша неодноразово нам казав, щоб я завела свій блог. Каже: «Мамо, дивіться, у вас такі файні коментарі. Почали б щось своє». Але я кажу, що сама це робити не зможу, не вмію і не хочу братися за це. І буду підтримувати лиш у цьому Сашу», – розповідає Тетяна Митроняк.

Від бартерів за піцу до співпраці з українськими артистами

Перші комерційні пропозиції Олександр отримував у форматі бартеру. Один з бізнесів надіслав йому мед та воскові свічки, а інший – три піци. Ця співпраця втілилася в творчій ідеї.

«Це було у гуртожитку. Я вигадав одну ідею, але мені потрібна була масовка. Я пообіцяв дати сусідам піцу за те, що зніму їх на відео. Такий вийшов бартер: я роздав усю піцу сусідам, зате у мене було відео», – каже Олександр.

Згодом він почав отримувати пропозиції співпраці від українських артистів. Найперша – від Артема Пивоварова. Опісля були співпраці з Klavdia Petrivna, Fiinka та колаборації з іншими блогерами. Деякі артисти самі зверталися до Олександра. Каже, одні хочуть популяризувати свій трек, інші – припускає – безкорисливо й «просто заради ідеї».

Олександр порається по господарству фото: suspilne.media

Для блогера окремим важливим моментом стала увага реперки alyona alyona. За його словами, артистка тривалий час була підписана на нього, ставила лайки та коментувала його відео.

«Їй я написав про співпрацю першим. Вона – одна з найперших зірок такого масштабу, яка помітила мене. Коли я побачив від неї коментар під своїм відео – це були верески, це були крики в хаті», – згадує Олександр.

«Мамина Зірочка» зіграв роль у фільмі

Цьогоріч Олександра взяв участь у зйомках фільму – зіграв студента-активіста. Каже, спершу мав бути актором масовки, але потім продюсер фільму Дмитро Варварук запропонував роль другорядного персонажа, який епізодично з'являється впродовж фільму.

Олександр записав акторські проби, а приблизно через пів години отримав повідомлення, що його затвердили.

Після цього досвіду блогер каже, що хотів би й надалі розвиватися в кіно та спробувати себе у режисурі.

«Одне відео – один день»: у чому Олександр бачить свій результат

Для створення своїх відео блогер не використовує складної техніки – тільки телефон, петличку для запису звуку та підсвітку. Каже, пояснити популярність свого контенту одним фактором йому складно.

«Сам до кінця не розумію, а що саме є ключовим. Я все збираю докупи: одним подобається говір, іншим харизма, іншим щось ще третє – я думаю, це просто все в купці», – каже блогер.

Олександр вважає, що результат його роботи полягає в стабільності й дисципліні. Від першого курсу університету він дотримувався правила – публікувати одне відео щодня.

«Я настільки натхненно це роблю і розумію, що займаюся улюбленою справою, що жодного разу не мав вигорання. Єдине, що мене дратує, – писати субтитри», – говорить він.

Олександр також каже, що не намагається орієнтуватися на негативні коментарі.

«Якщо навіть запитати мене зараз: «А ти пам'ятаєш якийсь там гейтерський коментар, який тебе зачепив?». Я їх не пам'ятаю, бо я їх не сприймаю», – говорить блогер.

Частина знайомих і односельців не розуміла, навіщо Олександр знімає відео. Про це запитували у батьків й казали: «Твій малий дурнею займається».

«Мені і однокласниці, і родичі казали: «Усе добре, усе файно, але твій Саша у відео забагато кривиться». Як кажу: «Ну, він придумав собі такого персонажа», – каже мати.

Яким Олександр бачить розвиток блогу

Попри те, що блог уже став для Олександра джерелом доходу та допоміг придбати квартиру, він говорить, що продовжує займатися ним передусім тому, що йому подобається сам процес. Надалі він хоче робити більш професійні пародії та власні мініпроєкти.

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