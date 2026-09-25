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Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня
Вартість молочної продукції залежить від виробника та фасування
фото: glavcom.ua

Ціни на молочку пішли в різні боки

Середні ціни на молочні продукти в Україні протягом вересня змінилися по-різному: молоко та твердий сир подорожчали, тоді як кефір і масло стали дешевшими. «Главком» розбирався, як змінилися ціни на популярні молочні продукти.

Як змінилися середні ціни

За даними «Мінфін», середня ціна молока «Простонаше» 1% у фасуванні 900 мл з початку вересня зросла з 68 грн до 71,50 грн. Таким чином, продукт подорожчав на 3,50 грн.

Твердий сир «Комо Традиційний» 50% також додав у ціні. Кілограм продукту нині в середньому коштує 616,32 грн проти 600,72 грн на початку вересня. Різниця становить 15,60 грн.

Водночас кефір «Селянський» 2,5% у фасуванні 950 мл подешевшав із 68,73 грн до 67,83 грн. Масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 г також стало дешевшим: його середня ціна знизилася зі 128,33 грн до 123,67 грн.

Ціни у супермаркетах

У торговельних мережах вартість молочної продукції може помітно відрізнятися від середніх показників по Україні. На ціну впливають виробник, фасування та акції.

В «АТБ» молоко «Простонаше» 1% у фасуванні 870 г коштує 60,90 грн. Водночас молоко «Простонаше» 2,5% у такому самому фасуванні продається за 55,80 грн за акційною ціною.

Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня фото 1
скриншот сайту atbmarket.com

В «Ашані» кефір «Селянський» 2,5% у фасуванні 950 г коштує 62,00 грн.

Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня фото 2
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

 У «Сільпо» сир «Комо Традиційний» 50% у бруску вагою 185 г за акційною ціною коштує 109 грн замість звичайних 134 грн.

Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня фото 3
скриншот сайту silpo.ua

У «Сільпо» масло «Селянське» 72,5% у пачці 180 г за акційною ціною коштує 99,90 грн за умови купівлі від двох пачок, тоді як звичайна ціна становить 134 грн.

Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня фото 4
скриншот сайту silpo.ua

 

Як змінилися ціни за рік

Якщо порівняти середні ціни у вересні 2025 року та на початку вересня 2026-го, усі чотири розглянуті молочні продукти за цей період подорожчали.

Молоко «Простонаше» 1% у фасуванні 900 мл подорожчало з 55,18 грн до 68 грн  – на 12,82 грн, або 23,2%.

Кефір «Селянський» 2,5% у пляшці 950 мл за рік подорожчав із 63,45 грн до 68,73 грн – на 5,28 грн, або 8,3%.

Масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 г зросло в ціні зі 119,14 грн до 128,33 грн – на 9,19 грн, або 7,7%.

Твердий сир «Комо Традиційний» 50% за рік подорожчав із 529,91 грн до 600,72 грн за кілограм. Різниця становить 70,81 грн, або 13,4%.

Таким чином, попри різну динаміку протягом вересня, порівняно з минулим роком усі ці позиції залишаються дорожчими.

Водночас ситуація з вершковим маслом дещо відрізняється. У вересні його подорожчання пригальмувала конкуренція з дешевим імпортом із ЄС та стриманий попит на зовнішніх ринках. Українські виробники мають достатні запаси масла, а обмежені можливості експорту не створюють умов для різкого зростання цін.

Проте на ринку очікують подальшого зростання вартості молочної продукції. За даними Асоціації виробників молока, закупівельна ціна молока-сировини на початку вересня зросла, а до кінця року може сягнути 17–17,50 грн за кг без ПДВ. В асоціації також прогнозують, що ціни на молочну продукцію на полицях магазинів можуть зрости ще на 20–25%. Серед причин називають збільшення виробничих і переробних витрат, а також порушення ланцюгів постачання після ударів по розподільчих центрах торговельних мереж.

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Теги: продукти ціни молочна продукція підвищення цін

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